Día Mundial del Teatro 2021. Disfruta de estas puestas en escena

El impulso creativo de escritores, diseñadores, bailarines, cantantes, actores, músicos, directores, nunca se sofocará y en un futuro muy cercano florecerá nuevamente con una nueva energía y una nueva comprensión del mundo que todos compartimos", escribió la actriz británica Helen Mirren en su mensaje por el Día Mundial del Teatro 2021.

En México el gremio teatral ha dado muestra de ello, quienes no han parado de ofrecer historias y experiencias al público, echando mano de la tecnología y rompiendo fronteras a través del internet, pero ahora es momento de volver a los recintos y a la experiencia presencial, al menos así lo piensa la gente de teatro en su día.

"El Día Mundial del Teatro es diario, poco a poco hay que resurgir, crear la confianza del público para que regrese a las salas, porque si no lo hace en verdad el teatro está en peligro de extinción, porque nosotros (los productores) venimos bien golpeados de esta pandemia, entonces si esta vez la gente no va al teatro no sé qué pueda pasar, nosotros como productores estamos haciendo todo lo posible por regresar", dijo Alejandro Gou.

Mariana Garza, actriz, cantante, productora y dueña del teatro Milán, invita a la gente que vaya a los teatros a disfrutar de los montajes que ya están en cartelera, porque en este momento que todo es incierto en la industria y que la actividad depende del semáforo epidemiológico, la gran mayoría de las producciones planean sus temporadas por semana, así que no pueden dejar para después ver la obra que más llame su atención.

"Ha sido un año muy revelador, el gremio teatral ha sufrido muchísimo, hemos sido los primeros en cerrar y seremos de los últimos en regresar a la normalidad verdaderamente. Esto nos ha obligado a diversificarnos y encontrar otras áreas para subsistir, creo que también ha evidenciado la precariedad en que vivimos los creadores teatrales de este país, sin seguridad social, sin jubilación, sin prestaciones.

"Sin embargo yo auguro que cuando realmente pase la pandemia, vendrán buenos tiempos para el teatro, porque ha sido mucho tiempo de distanciamiento social, de encierro y creo que saldremos ávidos de contacto, así que para el teatro vendrá una época de mucha búsqueda del público. El teatro se convierte cada vez más en una experiencia extraordinaria, cuando ya estamos absolutamente abducidos por el lenguaje audiovisual y las pantallas, que ya son nuestra vida diaria", dijo Fernando Bonilla, director y productor.

En este día en que se celebra este arte, en la Ciudad de México se han preparado diversas actividades, tanto virtuales como presenciales, estas últimas siguiendo los protocolos de bioseguridad; para que la gente se acerque nuevamente al teatro.

- Teatrix, la plataforma de teatro en línea en México, ha puesto a disposición del público ocho producciones que podrá ver de manera gratuita y a la hora que quiera, tan sólo el día de hoy: "A ocho columnas", "Romeo y Julieta", "El Hilador", "¿Quién soy? Recetario sobre usted mismo", "Coordenadas sutiles", "Juan y la muerte", "El banquero anarquista" y "La vida en chaka".



- El Círculo Teatral, que ahora es un espacio al aire libre, ha preparado una jornada de actividades gratuitas desde las 11:30 de la mañana, debido al cupo limitado se debe llegar con anticipación:



11:30h Lectura para niños El rey y el mago, con Khristina Giles y Jorge Doal

13:00h Recital Voces del Amor, con Alberto Estrella y Mirta Renée, acompañados por la chelista Paola Rodríguez

14:30h Lectura Hotel Juárez, con elenco de la Compañía Círculo Teatral

15:45h Música con Omo Kalunga

17:00h Fragmentos de la obra El consultorio de la Dra. Spellman, con Teresa Selma

18:00h Lectura A ritmo de Strauss, con Víctor Carpinteiro

19:00h Obra Confesiones de un misógino, con Emoé de la Parra

20:15h Obra Sombras en el paraíso, con Ángeles Marín



- El intento de una compañía amateur por montar la historia de misterio "El asesinato en la mansión Haversham", desata una serie de situaciones hilarantes, cuando en escena las cosas no salen como se planearon. "La obra que sale mal", podrá ser disfrutada el día de hoy a través de Cinépolis Klic.



- "Chico Conoce a Chica", una puesta sobre el amor perdido, el nuevo amor y los reencuentros. La trama es contada por cuatro personajes, cuyas vidas se entrelazan y tienen un sinfín de incógnitas por descubrir: ¿cómo llega el amor", ¿por qué termina?, ¿para qué enamorarse? Y ¿cómo entrarle sin perder el buen humor?; los accesos pueden conseguirlos en Ticketmaster Live.



- El proyecto Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio, del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, se traslada a los jardines del Centro Nacional de las Artes (CENART), presentando el día de hoy "Cruzada barroca" del Ensamble Kairós, una obra sonora y visual ejecutada con instrumentos históricos. El domingo 28, "Cuentos africanos", de la compañía Saltapatrás, con historias orales tradicionales de África, que combinan canto, narración y expresión corporal; ambas funciones serán a las 12 horas.



- La iniciativa #CelebraElTeatroDondeEstés, organizado por Davo Herrera, Ed Quezada y Ale Ballina, ofrecerá a partir de las 11 horas una programación conformada por entrevistas, lecturas, escenificaciones y conversaciones, que serán transmitidas a través del canal de YouTube y la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación.