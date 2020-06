Desvanece plan de la Fecanaco

Pese a que la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) ya contaba con un plan de reapertura para los comercios no esenciales, hasta el momento no existe una fecha ni instrucciones de autoridades para implementarlo.

Roberto Cruz, secretario del gremio en Reynosa, lamentó la situación al considerar que las pérdidas económicas seguirán incrementando.

"Es terrible que aún no se definan tiempos, primero nos habían dicho que a partir junio, pero ahora estamos sin certeza, porque no hay coordinación entre los niveles de gobierno, la federación dice una cosa, el estado otra, entonces no sabemos a quien le hacemos caso".

Declaró que este fenómeno ha causado confusión entre los comerciantes, por lo que no descartó que el próximo 1 de junio, abran algunas estéticas, joyerías, tiendas de ropa, zapatos, electrodomésticos, entre otros que forman parte de los no esenciales, al basarse en las ideas iniciales.

La propuesta de la Fecanaco es que la reapertura se haga divida en grupos, cada uno con un porcentaje del 25 por ciento. "Queremos que las autoridades definan fecha, porque nuestro plan es que la primera semana abra el 25 por ciento de los no esenciales, la segunda otro 25 por ciento para que ya sea el 50, la tercera el 75 y así hasta que en un mes sea el 100 por ciento".

Los que si abrirán...

Cruz celebró que las empresas dedicadas a la industria automotriz, de la construcción y minería ya podrán abrir a partir del 1 de junio al ser agregadas por la federación a la lista de esenciales.

Aunque en esta frontera el porcentaje es bajo. "Es una buena noticia para las empresas aunque para abrir también se les exigirá que hayan tomado un curso en torno al Covid-19, de lo contrario también estarán mal", concluyó.