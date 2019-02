Destapa cara del hambre

Un equipo periodístico de, encabezado por el presentador mexicano, fue retenido durante más de dos horas en el Palacio de Miraflores desde la tarde de este lunes por órdenes de Nicolás Maduro, denunció el canal en su página web.

Según reportó la cadena hispana en Estados Unidos, Ramos le hizo una entrevista a Nicolás Maduro, "pero a él le disgustaron las preguntas y ordenó decomisar el material grabado, los equipos de televisión y telefonía y retener a los periodistas".

Los periodistas de Univision Noticias retenidos en Miraflores son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Jorge Ramos.

Posteriormente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la detención y posterior liberación del equipo reporteril.

Tras dos horas y media detenidos en el Palacio de Miraflores, Ramos se comunicó con Univision y relató lo ocurrido.

"Después de 17 minutos de entrevista a él (Nicolás Maduro) no le gustó lo que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, las torturas, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria", explicó el periodista.

Continuó relatando que fueron aislados y despojados de sus pertenencias. "(Maduro) se levantó de la entrevista después de mostrarle videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura. Inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación), vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo, no tenemos nada, se quedaron con las cámaras, nos quitaron las tarjetas (de memoria)".

Las imágenes a las que aludió Ramos fueron publicadas en redes sociales por su colega Enrique Acevedo.

El material de la entrevista también fue confiscado.

"La entrevista la tienen ellos, nos quitaron los celulares, estoy hablando de otro celular que no es el mío. No tenemos nuestro equipo, no tenemos la entrevista´´, señaló.

Y agregó:

´´Después de eso nos mantuvieron separados durante dos horas y media en el Palacio de Miraflores interrogándonos. Nos metieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, se quedaron con nuestras cosas personales".

El periodista fue re-tenido en Miraflores tras entrevistar a Nicolás Maduro.