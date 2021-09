Después de una década Jane Campion vuelve al cine

Está basada en la novela de Thomas Savage de 1967 sobre unos hermanos rancheros adinerados cuya relación se fragmenta aún más cuando uno de ellos ( Plemons ) se casa con una viuda ( Dunst ) con un hijo adolescente ( Kodi Smit-McPhee ). Campion dijo el jueves en una conferencia de prensa en Venecia que a pesar de que pocas veces termina una novela en la actualidad, se sintió inmersa en "The Power of the Dog" y profundamente impactada por el mundo que Savage había creado y los personajes que dibujó.

El gran regreso de Campion al cine llega con el filme de época " The Power of the Dog " ("El poder del perro"), un abrasador e íntimo drama familiar que se desarrolla en las aisladas montañas de Montana en 1925. La película, protagonizada por Benedict Cumberbatch , Kirsten Dunst y Jesse Plemons , se estrenó el jueves en la 78ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia .

"Como persona creativa no calculo. Leí este libro y simplemente me pareció que esta era una increíble pieza de literatura ", dijo Campion. "Las escenas y los temas del libro regresaban a cada momento a mí y no lo podía olvidar. Me di cuenta que era una pieza muy profunda ".

Pronto quería hacer una película de nuevo y fue a buscar al dueño de los derechos para la adaptación. El resultado fue emocionante, aunque también dijo que le encantó trabajar en la serie de televisión "Top of the Lake".

"Dos horas es muy bello. Dos horas es como perfecto. Me doy cuenta que en Netflix, en mi plataforma de streaming, estoy eligiendo ver largometrajes más que nunca ", dijo Campion. "La disciplina y el rigor de esas dos horas era algo a lo que me emocionaba regresar".

"El poder del perro" compite por el León de Oro en el festival de este año. Campion ganó previamente un León de Plata en 1990 por "Un ángel en mi mesa", basada en las memorias de Janet Frame.

La producción fue una enorme empresa que llevó a Campion ya su elenco a Nueva Zelandia - el único lugar que pensaron se aproximaría a la desolación y belleza que necesitaban.

"Habría sido difícil encontrar Montana de 1925 en Montana", dijo riendo Campion. "Hay partes de Nueva Zelandia que están tan vacías ... bellos y olvidados paisajes".

Aunque los fuertes vientos hicieron que fuera "enormemente difícil construir".

"A veces teníamos problemas nada más para estar de pie", dijo.

Campion estuvo acompañada el jueves en Venecia por Dunst y Cumberbatch. Plemons, quien además de ser la pareja de Dunst en la película es su pareja en la vida real, no estuvo presente.

Mientras filmaban, permanecieron en sus personajes, Cumberbatch como el brillante y cruel ranchero Phil Burbank y Dunst como Rose, una madre autoconsciente que encuentra el amor con el hermano de Phil, George (Plemons). Phil y Rose chocan desde que se conocen y Phil sigue siendo grosero y explotando sus inseguridades.

Campion dijo al equipo de producción que "conocerán a Benedict al final de la filmación", dijo Cumberbatch.

"Benedict y yo no nos hablábamos en el set para nada", agregó Dunst. La actriz dijo que incluso se sentían culpables de saludarse brevemente.

"Rose está un poco representando todo el dolor que está dentro de él", dijo Dunst.

Campion, donde las películas suelen enfocarse en personajes femeninos, dijo que era interesante amplificar el papel de Rose, pero tampoco quería hacerla una heroína. Dunst dijo que le encantan las películas de Campion por su sensualidad y retrato a mujeres que "se sienten como mujeres reales".

"El tipo de actuación y el tipo de actuaciones (en sus películas) son aquello a lo que aspiro como actriz", dijo Dunst.

El personaje de Phil ebullece bajo una máscara endurecida de masculinidad anticuada e incluso sádica.

"Lo puedo entender, puedo verlo y apreciarlo. No lo condono ", dijo Cumberbatch. "Es parte de quién es, es parte de sus errores".

"The Power of the Dog" fue producida por Netflix, y tras una breve temporada en cines, estará disponible en la plataforma de streaming en noviembre. Campion dijo que Netflix valora el arte y le da a los cineastas como ella presupuestos de un tamaño como nunca se los has dado antes.

"Es como trabajar con los Médici", dijo.

El regreso de Campion al cine llega en un momento interesante para las cineastas, cuando se están haciendo esfuerzos, pero todavía falta camino por recorrer para alcanzar la igualdad. La directora de 67 años fue la segunda mujer nominada al Oscar y la primera en recibir la Palma de Oro en Cannes. Ambas nominaciones fueron por "El piano" ("El piano") de 1993.

Al preguntarle sobre la equidad para cineastas femeninas, Campion dijo que cree que "las mujeres lo están haciendo muy bien", y mencionó el éxito de Chloe Zhao en la pasada entrega de los Oscar por "Nomadland".

"Creo que una vez que les das oportunidad no hay mucho que las detenga", dijo. "Pero no hay suficientes voces femeninas en nuestra narrativa".

"Desde que ocurrió el movimiento #MeToo, siento un cambio en el ambiente. Es como cuando se derrumbó el Muro de Berlín o el final del Apartheid para nosotras las mujeres ", agregó. "La gente puede ver lo desigual que es".