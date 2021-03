Eso podría ocurrir tan pronto como el jueves, cuando la Agencia Europea de Medicamentos publique los resultados iniciales de sus investigaciones sobre si existe una conexión entre la vacuna y los coágulos de sangre. Hasta ahora, la EMA y la Organización Mundial de la Salud han dicho que no hay evidencia de que la vacuna sea la culpable.

Después de la congelación de la vacuna, los países europeos buscan una descongelación rápida

Pero a los expertos les preocupa que el daño ya esté hecho. Las suspensiones de Alemania, Francia, Italia, España y otros han alimentado dudas sobre la vacuna AstraZeneca, a menudo difamada, y los esfuerzos de vacunación en general, mientras el mundo lucha por vencer la pandemia .

“Hay miles de casos nuevos en Alemania, Francia, Italia, etc. todos los días. Si detiene la vacunación durante esta pandemia en curso, sabe que la gente morirá ”, dijo a The Associated Press Michael Head, investigador principal en salud global de la Universidad de Southampton.

Si bien enfatizó la importancia de investigar los efectos secundarios potencialmente peligrosos, dijo: "Es totalmente posible investigar las señales sin detener el lanzamiento de la vacuna".

Algunos países se adhieren a las vacunas AstraZeneca. India prometió el miércoles continuar con las vacunas, horas antes de que el ministro de Salud de Brasil celebrara las primeras dosis de AstraZeneca embotelladas en el país.

Los nuevos casos de coronavirus crecieron un 10% a nivel mundial la semana pasada, impulsados por aumentos repentinos en Europa y las Américas, informó la OMS el miércoles, instando a continuar con las vacunaciones.

“La enfermedad está doblando la esquina en la dirección equivocada y debemos controlarla”, dijo el Dr. Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS. "Vamos a quedar atrás del virus de nuevo".

Incluso antes del anuncio del jueves por parte del organismo de control de medicamentos de Europa, el presidente de la Comisión Europea dejó en claro que la vacuna AstraZeneca seguirá siendo un pilar de la estrategia de vacunas de la UE.

“Confío en AstraZeneca, confío en las vacunas”, dijo Ursula von der Leyen

En lugar de abordar las suspensiones de vacunación que han dividido a la UE, von der Leyen se centró en los problemas de suministro de la compañía farmacéutica y reavivó las conversaciones sobre prohibiciones de exportación de vacunas fabricadas en la UE .

"Desafortunadamente, AstraZeneca ha producido una producción insuficiente y una entrega insuficiente, y esto, por supuesto, redujo dolorosamente la velocidad de la campaña de vacunación", dijo a los periodistas. Dijo que la UE todavía tiene como objetivo vacunar al 70% de todos los adultos para septiembre.

Pero las suspensiones de las inyecciones de AstraZeneca en un número creciente de países han supuesto otro revés para la campaña de vacunación de la UE, que ha estado plagada de escasez y otros obstáculos y está muy por detrás de las campañas en Gran Bretaña y EE. UU. Más de la mitad de los 15 de la UE Millones de dosis de AstraZeneca todavía están almacenadas debido a problemas anteriores.

Casi tan pronto como el presidente de Francia congeló las vacunas el lunes, los principales funcionarios franceses comenzaron a preocuparse por el impacto en la opinión pública en un país donde muchos ya veían la vacuna AstraZeneca como de segunda clase y donde el escepticismo de la vacuna es amplio.

El gobierno ahora espera anunciar la reanudación de las vacunas el jueves. La región de París enfrenta nuevas medidas de bloqueo esta semana, ya que variantes de virus más contagiosas y dañinas han empujado a las unidades de cuidados intensivos más allá de su capacidad y han provocado un resurgimiento de infecciones, a pesar del toque de queda a las 6 pm en todo el país y el cierre a largo plazo de restaurantes y muchas empresas.

El primer ministro francés, Jean Castex, que a los 55 años y sin problemas de salud subyacentes conocidos aún no es elegible para una vacuna, dijo en la televisión nacional el martes por la noche que “sería prudente que me vacunase muy rápidamente, tan pronto como se suspenda , Espero, levantado ".

Castex dijo que quiere demostrar a sus conciudadanos “que la vacunación es la puerta de salida de esta crisis”.

Italia sigue una línea similar. El ministro de Salud, Roberto Speranza, dice que los países europeos esperan que la EMA entregue el jueves "las aclaraciones y garantías necesarias" para poder reanudar la administración de la vacuna AstraZeneca "sin dudarlo".

En Alemania, donde se están investigando ocho casos de coágulos de sangre, los funcionarios defendieron la decisión de suspender las vacunas para una mayor investigación, pero parecían dispuestos a reanudarlas pronto. El portavoz del Ministerio de Salud, Hanno Kautz, dijo: "Está claro que la decisión de la EMA es vinculante y, por supuesto, también seguiremos la decisión de la EMA".

El presidente de Lituania criticó la decisión de su ministro de salud de suspender las inyecciones, diciendo que causa "un daño enorme a todo el proceso de vacunación".

El impacto se ha extendido más allá de Europa, y algunas personas han rechazado la vacuna AstraZeneca como insatisfactoria, incluso cuando es la única disponible.

Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunación, dijo que será difícil para los gobiernos reconstruir la confianza en el programa general de vacunación contra el coronavirus, sin importar lo que anuncie la EMA.

“El problema cuando se pone en duda una vacuna no es que afecte a esa vacuna, sino que afecta a todo el mundo de la vacunación”, dijo.

“Posiblemente ha habido un exceso de celo” entre gobiernos como el de España que suspendieron las vacunas, dijo. Pero elogió los sistemas de vigilancia de vacunas de Europa por identificar e investigar rápidamente los problemas de coágulos de sangre. España está examinando tres casos de este tipo.

La EMA dice que miles de personas en toda la UE desarrollan coágulos de sangre cada año por una variedad de razones y que no hubo informes de un aumento de los incidentes de coagulación en los estudios clínicos de la vacuna AstraZeneca. La compañía dice que ha habido 37 informes de coágulos de sangre entre los más de 17 millones de personas que han recibido la vacuna en la UE y Gran Bretaña.