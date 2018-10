Despliega México operativo para contener la caravana de migrantes hondureños

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- Miembros de las fuerzas federales y el Instituto Nacional de Migración (INM) desplegaron un operativo en la frontera sur mexicana encabezados por el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, a fin de impedir el ingreso a México de una caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos.

Luego de que cientos de hombres, mujeres y niños salieran de Honduras en una caravana llamada "Caminata del Migrante, el gobierno federal giró instrucciones a todas las fuerzas policiacas y migratorias para montar un cerco en la frontera por donde podría ingresar la citada población migrante.

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, pidió al el Instituto Nacional de Migración que, con apoyo de la Policía Federal, refuerce su presencia en la frontera sur, "con el objetivo de atender la solicitud de un número elevado de personas migrantes que pudiera manifestar su intención de ingresar a territorio mexicano, bajo la premisa de que se permitirá el acceso a todo aquel que cumpla los requisitos marcados en la Ley de Migración".

Las autoridades migratorias llamaron nuevamente a las personas migrantes, "a no dejarse engañar o sorprender y evitar complicaciones administrativas, antes de iniciar algún traslado que implique el paso por la República Mexicana".

Señalaron que son los consulados de México en el extranjero los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito y no en los puntos de internación del país.

Así mismo, el INM señaló que el artículo 37 de la Ley de Migración mexicana, no contempla la emisión de ningún documento que conceda la internación a México sin cubrir los requisitos, por tal motivo, no se permitirá el ingreso a quienes incumplan lo marcado en la ley.

La tarde de este lunes arribó a la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, quien lleva la instrucción de apoyar al personal del Instituto Nacional de Migración para garantizar la seguridad en los puntos de internacionalización en la frontera sur de México.

Policías cobras en Ocotepeque bloquea carretera hacia Guatemala y cierra las frontera para los migrantes hondureños obedeciendo la orden de @realDonaldTrump. #CaravanaDeMigrantes pic.twitter.com/MWmeqVZ7ag — Noti Bomba (@notibomba) 16 de octubre de 2018

... Y TRUMP AMENAZA SUSPENDER AYUDA

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su homologo hondureño, Juan Orlando Hernández, con suspenderle la ayuda económica si no detiene la caravana migrante que se dirige a la frontera sur estadunidense.

"De manera enérgica Estados Unidos ha informado al presidente de Honduras que, si una caravana grande de personas se dirige a los Estados Unidos y no es detenida y regresada a Honduras, no se les dará más ayuda monetaria; haciéndolo efectivo inmediatamente", escribió el presidente Trump en su cuenta de Twitter.

The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!

La semana pasada durante la realización de la segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica, fue precisamente el presidente hondureño el que exigió a Estados Unidos contener su política migratoria de Tolerancia Cero para poder contribuir de manera efectiva al desarrollo macroeconómico de su región.

Hernández le pidió al gobierno de Trump como fórmula de contribución para la Prosperidad y Seguridad centroamericana, que su gobierno lleve a cabo una reforma migratoria integral humanitaria.

En la conferencia coauspiciada por el gobierno de México, se abordó la problemática del flujo migratorio de familias enteras hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia y pobreza generada por la criminalidad y los métodos sádicos de grupos del crimen organizado para eliminar a personas involucradas y no en el trasiego de las drogas.

También a través de su cuenta personal en Twitter, Trump presumió esta mañana presuntos éxitos de su política migratoria que difunden medios de comunicación afines a las estrategias del mandatario estadunidense.

"Editoriales felicitan los esfuerzos de Trump en la frontera. Fox News, The Washington Examiner State, que finalmente ha tomado los pasos para detener la liberación de menores de edad que llegan solos a la frontera, a criminales y traficantes. Algo que hacía el gobierno de Obama", apuntó el presidente recogiendo las citas editoriales.

Este fin de semana durante una entrevista con el programa de noticias 80 Minutos de la cadena de televisión, Trump no descartó que, eventualmente, su gobierno vuelva a separar de sus padres o familiares a menores de edad que son detenidos en la frontera sur en su intento por ingresar a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados.

---