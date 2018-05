Desplazan la mano de obra banca y comercio electrónico

La reducción de sus oficinas va a ser una constante porque la banca está emigrando a banca electrónica y ahora son bancas más chicas y con menos personal para atender ciertos casos . Eduardo Manzur Manzur, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas

Eduardo Manzur Manzur, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, informó que se trata de un problema serio de desplazamiento de las fuentes laborales, por lo que hay que implementar acciones para no dejarlos sin empleo, por ejemplo –dijo- la Agroindustria.

Señaló que este sector debe verse como un gran potencial que deben empujar y orientar a la región para la generación de mano de obra y los servicios turísticos donde la calidad y calidez de las personas no puede ser todavía sustituido por un medio electrónico.

"Aquí todavía no entra tanto lo electrónico, es pequeño, está sólo en los grandes almacenes, aún no entra a las Pymes y la mayor parte de los negocios en el país son Pymes pero las grandes tiendas departamentales tienen grandes promociones que se hacen a través de Mercado Libre, Amazone, o las mismas páginas de las tiendas como Liverpool, Sears Home Depot, Office Depot y te dan mejor precio porque no tienen ni personal ni ninguna estructura ni almacenamiento".

Precisa que lo ideal sería que el mismo precio que dan por banca electrónica lo den en piso para que el beneficio sea parejo, pero ese, recalcó, es otro tema pendiente por tratar.

Sin embargo hizo ver que esta migración que están haciendo la banca y el comercio hacia lo electrónico, está restando empleos y eso es en lo que hay que trabajar para que se conserven las fuentes de trabajo.

En el caso de algunos bancos comentó que hay uno o dos que han cerrado pero es porque están sufriendo esa transformación en cuanto a reducir el tamaño de sus instalaciones, ser cada vez banca más pequeña y están emigrando a que la mayoría de las operaciones sean por cajero electrónico o Internet.