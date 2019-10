´Despido de burócratas no ha generado informalidad´

Ciudad de México.

Pese a los despidos de burócratas en el gobierno capitalino, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez, negó que tal situación haya generado el incremento del sector informal.

Sin embargo, reconoció que cinco de cada 10 personas están en ese nivel: "Si bien es una cifra importante, hay que considerar que estamos por debajo de la media nacional, que es de 56.3%".

Incluso, aseguró, en esta Ciudad se está concentrando la mayor cantidad del empleo en el sector terciario (financiero, turismo, transporte, sanidad y educación, entre otros), donde 8 de cada 10 personas se ocupan en ese rubro.

Los tres diputados presentes en esta comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso local, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, no quedaron satisfechos con las respuestas de la funcionaria.

"Sólo habló de estadísticas federales, lo que evidenció que no hace su chamba", coincidieron Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la comisión; Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, y Ernesto Alarcón Jiménez, del PRI, los dos últimos por cierto no pertenecen a ese órgano legislativo; el resto de los legisladores simplemente no acudió.

Al respecto, Saldaña Hernández aclaró que de otros cinco integrantes de esta comisión sólo se comunicó con ella la morenista Leticia Varela Martínez, para informarle que no podría asistir, "de los demás [otro de Morena, dos del PT y una del PRD] nada sé. Seguro no les importó la comparecencia de la señora secretaria", comentó a El Universal la diputada del PAN.