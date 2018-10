Desmiente estar secuestrado

Miami, Florida

José José desmintió los rumores respecto a que su hija Sara lo tenía secuestrado.

Mediante un audio, que compartió en sus redes sociales, el "Príncipe de la Canción" hizo publica su postura así como que su salud ha mejorado desde su salida del hospital.

"Sarita me cuida desde que salí del hospital y aquí he mejorado poco a poco y subo de peso, me siento cada vez mejor. Estamos muy contentos, seguimos los tratamientos como debe de ser amigos.

"Así que por favor sepan que estoy muy bien aquí en mi casa con Sarita, mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos", señaló el ídolo mexicano.