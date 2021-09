Desestiman demanda en su contra

Fue el pasado mayo en que la mujer, bajo el alias de Jane Doe, demandó a Manson tras revelar que él presuntamente la violó luego de que las cosas se salieran de control poco tiempo después de que empezaran a salir en 2011.

ELLA NO RECUERDA

La demandante afirmó que logró reprimir sus recuerdos del supuesto abuso sexual, pero un juez desestimó la querella legal porque ella no pudo especificar cómo reprimió su memoria o por qué no pudo recordar el traumático suceso antes.

El tribunal que desestimó la denuncia también le dio a la mujer un plazo de 20 días para que la presente de nuevo, y aborde las preocupaciones del juez sobre sus recuerdos y el plazo de prescripción.

Manson de todas formas tendrá que enfrenar otras demandas por agresión sexual de parte de otras tres mujeres, que incluyen a una ex asistente y a Esme Blanco, ex estrella de Game of Thrones.