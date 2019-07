Desconocen la nueva marcación telefónica

Ciudad de México.



A un mes de que se lleve a cabo el cambio de marcación a 10 dígitos, los mexicanos no están enterados de la modificación en el servicio de telefonía fija y móvil.

El próximo 3 de agosto desaparecerán los prefijos 01, 044 y 045, de manera que para marcar a un número se deberá digitar la clave de larga distancia y el número local. Por ejemplo, para realizar una llamada a la Ciudad de México desde cualquier entidad del país se debe marcar 55 más los ocho dígitos del número telefónico.

Los Planes Técnicos de Numeración y Señalización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que entre febrero y octubre de 2019 las empresas de telefonía deben "realizar campañas de difusión en lugares visibles en sus centros de atención y por medios electrónicos, a efecto de informar a sus usuarios respecto de los cambios".

La medida fue avalada por el IFT, pero no está obligado a informar sobre ella aunque ha realizado algunas campañas de comunicación.

En un sondeo realizado por El Universal, ninguno de los entrevistados dijo conocer sobre la marcación a 10 dígitos.

Lorena Arenas, cajera que vive en Monterrey, Nuevo León, dijo que no sabía y no había escuchado nada. Claudia Palacios, también de Monterrey, comentó que consulta información en internet y redes sociales, pero no ha visto nada. Agregó que ya ha tenido que marcar a 10 dígitos porque no lograba concretar llamadas.

Jesús Vargas, cerrajero de la Ciudad de México, aseguró que en ningún medio de comunicación ha escuchado sobre el cambio.

Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dijo que hay confusión: "Falta que el IFT intensifique su campaña de comunicación".