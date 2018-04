Descartan crimen en su muerte

La muerte del DJ Avicii, ocurrida el viernes, no está relacionada con ningún crimen, informó una fuente cercana a las autoridades, según TMZ.

Ayer se le realizó la autopsia a Tim Bergling, nombre real del también productor musical fallecido a los 28 años, y no se encontraron indicios de actividad delictiva; no se han dado más detalles de la causa oficial de la muerte.

El portal especializado reveló una fotografía, supuestamente tomada un día antes del fallecimiento de Berling, en la que aparece sonriente en un yate, junto a un par de chicos.

La imagen habría sido tomada en Muscat, Oman, muy cerca del Muscat Hills Resort, lugar en el que el DJ fue encontrado muerto.

Avicii colaboró con estrellas como Coldplay en "A Sky Full of Stars", David Guetta en "Sunshine", Lenny Kravitz en "Superlove", Robbie Williams en "The Days", y Rita Ora en "Lonely Together".

GRAN EXPONENTE

Fue uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance. Saltó a la fama a los 18 años, al realizar un remix de la canción del videojuego "Commodore 64", de Lazy Jones.

En el 2008 el artista publicó su primera producción titulada Manman. Ganó dos Premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxito era "Le7els".

En marzo del 2016, anunció su retiro de las giras, tras más de 10 años consecutivos de trabajo, pero siguió haciendo música de estudio.

En agosto del año pasado el DJ sueco volvió con Avicii (01), EP con seis tracks, incluidos "What Would I Change It To", "Without You" y "Lonely Together", la cual sería última producción musical.

(Reforma)