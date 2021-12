Descarta Tejeda salida del ´Matador´

Fuentes cercanas al timonel le confirmaron a Grupo REFORMA que Gil viajará a Estados Unidos para unirse a los Angelinos de Ángeles, de la Liga Americana en la MLB, aunque la directiva tapatía confía en que se cumplirá el contrato por 3 años que firmaron.



"Estuve viendo las redes sociales y le marqué a Benji, es totalmente falso. Benji me dice que no hay nada, (que) en cuanto hubiera (algo) los primeros que se enterarían son ustedes (Mariachis). Sí le marqué porque me extrañaba mucho el tema éste", comentó Rafael Tejeda, presidente de los Mariachis.