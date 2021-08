Descarta alcaldesa que falta de agua sea por adeudo de Comapa con CFE

Las fallas al servicio de agua potable que se han registrado en esta frontera, no están relacionadas al adeudo que tiene la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( Comapa ) hacia Comisión Federal de Electricidad ( CFE ), explicó la alcaldesa Maki Esther Ortiz Dominguez.

Aunque hace unos meses este sí fue el problema, ahora la carencia del vital líquido se atribuye a la falta de mantenimiento en las plantas, que provoca cambios en el voltaje e interrupción para evitar más daños.

"Lo que ha pasado en la falta de agua es por dos factores; el primero por el adeudo donde ya existe un convenio y el segundo que tiene que ver con lo de los últimos días, por la falta de mantenimiento que no dieron los anteriores gerentes, por eso ahorita cuando hay variaciones en el amperaje y voltaje, por protección el sistema se apaga para evitar daños, lo que provoca que no fluya el agua, que no llegue a la población", explicó la munícipe.

Señaló que desde ayer comenzaron las reuniones entre directivos e ingenieros de la CFE, Comapa, obras públicas, y otras instancias locales para definir qué aspectos deben corregirse con urgencia.

Se espera que antes del viernes el municipio cuente con un informe y conforme a ello se procederá a dar mantenimiento. "Hay disposición de parte de la CFE para solucionar y desde ayer los ingenerios de este organismo y de la COMAPA están revisando que se necesita, el viernes nos darán un diagnóstico, afortunadamente hay recurso gracias a la recaudación, para invertir en todas las adecuaciones necesarias".

Por lo pronto explicó que continuarán con la entrega de pipas a las colonias afectadas.