Descalzará China industria nacional

"Hablar de tener a China como socio comercial, que sabemos que no tiene reglas de comercio muy confiables, nos pone en un gran riesgo porque sigue estando bien documentado que no es una economía de mercado, que los precios de sus insumos están distorsionados", expuso Gómez.

El pasado 16 de septiembre China solicitó formalmente su adhesión al TIPAT (conocido como CPTPP, por sus siglas en inglés), conformado por 11 países, incluido México, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018.

El también presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) dijo que esta adhesión sería catastrófica para la industria nacional del calzado.

Mientras en México el sector tiene que pagar diversos costos de producción como gas, energía eléctrica, derivados del petróleo que para este sector es relevante respecto al calzado sintético y suelas, gran parte de lo que se importa de China trae precios abajo del costo de producción, añadió.

Si actualmente bajo esas condiciones es complicado competir con China, agregó, sin aranceles o con los beneficios que ofrecería el TIPAT sería más complicado y las importaciones aumentarían.

De 100 pares de zapatos que se venden en México, 51 son de importación y de éstos la mitad proviene de China, destacó.

Por ello, pidió que el sector calzado mexicano no sea parte de la negociación con China en el TIPAT.

De incorporarse China al TIPAT, y no jugar limpio, podría desaparecer la planta manufacturera nacional, pues el gigante asiático tiene apoyo de su Gobierno en muchos sentidos que resta competitividad a otras economías.

"China no tiene precios de mercado en sus insumos, entonces cuando tienes un sistema financiero que cuenta con otro nivel de tasas de interés, donde incluso si no pagas al banco no pasa nada, donde los gobiernos provinciales siguen dando subsidios para incentivar la producción, donde los costos de producción allá no son como aquí.

"Entonces el meterte a un esquema de libre comercio con China, lo único que ocasionará es que pierdas competitividad, que te desplacen y que al final entreguemos el mercado nacional a los extranjeros", explicó.

Por ejemplo, dijo, Chile tenía su propia industria del calzado, pero cuando firmó el TLC con China prácticamente ésta desapareció.