Descalifica Insabi senador panista

El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), no funciona y no ofrece el servicio que requieren las familias que no tienen seguridad social como IMSS o ISSSTE.

Ismael García Cabeza de Vaca, senador de la República, comentó que se insistió que sería un mecanismo que no iba a funcionar y que no hay dinero que alcance, por lo que era mejor que siguiera activo el Seguro Popular.

"Una vez más nos encontramos con un trato inhumano en cuestión de salud, tengo entendido que algunos compañeros del grupo parlamentario darán un pronunciamiento en cuanto al tema", dijo.

El senador comentó que el Insabi que se había dicho seria gratuito, al final se están cobrando cuotas a los ciudadanos.

Explicó que el seguro popular ya estaba funcionado, con carencias, pero era perfeccionable, por lo que era mejor que se quedará, pero el Gobierno Federal, prefirió poner en marcha el INSABI.

"Las cosas se tienen que hacer con lógica, preparación y racionamiento y se requieren funcionarios capacitados, no solo funcionarios honestos", recalcó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que los Estados no están obligados a firmar el convenio para activar el Insabi, incluso hay Gobernadores que no han firmado.