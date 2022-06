Visita de lujo: Brandon Heredia en Reynosa

{"quote":"Si seguimos haciendo las cosas bien, necesito mejorar dos décimas para poder clasificarme mejor y romper el récord mexicano y así llegar a los Juegos Olímpicos". BRANDON HEREDIA, ATLETA MEXICANO "}

El hombre más rápido de México estuvo de visita en esta ciudad. Brandon Heredia, seleccionado nacional y figura del equipo de atletismo de los Tigres de la UANL, compartió vivencias y consejos con los atletas reynosenses, además mostró sencillez y entrenó en la pista de la Unidad Deportiva.

Hace unas semanas literalmente voló en la Universiada Nacional celebrada en Ciudad Juárez donde se colgó la medalla de oro en los 100 metros planos con un tiempo de 10.45 segundos, nuevo récord personal. Por si eso fuera poco también conquistó el primer lugar en el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo. Por eso representará a México en los próximos Panamericanos que se celebrarán en octubre.

"He representado dos veces a mi país, hace dos años fui a Japón, también a un evento de Centroamérica y del Caribe, creo que esos eventos me ayudaron a creérmela y a saber que puedo llegar más lejos", señaló el velocista que a sus 23 años, recién cumplidos, no se pone límites y ya tiene en la mira el Mundial Universitario que será en China y de ahí los Juegos Olímpicos.

"Si seguimos haciendo las cosas bien, necesito mejorar dos décimas para poder clasificarme mejor y romper el récord mexicano y así llegar a los Juegos Olímpicos", explicó el corredor oriundo de Michoacán.

Los seleccionados de Reynosa escucharon con atención sus historias y les recalcó la importancia de entrenar al máximo todos los días, pero también dormir bien y alimentarse mejor.

"Contento por la invitación, pude entrenar pero también vengo para una plática con los jóvenes atletas de aquí, me gusta mucho apoyar y ayudar con consejos a aquellos que en un futuro también pueden llegar a ser los mejores, espero que los sigan apoyando mucho, tienen buenas instalaciones pero si necesitan que les arreglen la pista y que sea de tartán para que den mejores resultados", indicó.