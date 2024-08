Perdió campeonato... se ganó a la afición

El sábado por la noche luchó en “Triplemania XXXII” en la Arena Ciudad de México, donde perdió el Campeonato Mundial Crucero AAA y unas horas más tarde ya estaba en su querida Reynosa. Así de cansada y dura es la agenda que tiene que cumplir el Komander por la tremenda popularidad que se ha ganado a pulso tanto en México como en Estados Unidos.

Por la televisión muchos disfrutaron de su gran presentación en la “tres veces estelar”, en una batalla con Laredo Kid y Matt Riddle, donde por desgracia su cinturón terminó en manos de la ex superestrella de la WWE. Al día siguiente la afición reynosense pudo verlo en vivo y a todo color, formando tercia con Pitágoras Jr, y Zarzy Tiger, enfrentándose a Imagen II, Pierroth Jr y Desconocido Jr.

No fue el mejor fin de semana para el “As del Espacio”, en cuanto a resultados se refiere, ya que en su casa también fue derrotado. Sin embargo, se sigue ganando el cariño del público ya que no se guardó nada arriba del cuadrilátero, incluso sacó su mejor repertorio de lances en una lucha que no fue televisada.