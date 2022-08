En esta frontera han pasado muchos futbolistas que jugaron la Primera División del balompié mexicano y los equipos de futbol rápido los han acogido. Tal es el reciente caso de los Vikingos que contrató para la recta final de este campeonato al portero Juan de Dios Ibarra.

"Estoy muy contento con la oportunidad que me han nuevamente de dentro del terreno de juego de sentir esa adrenalina, que es lo que más extrañas cuando te retiras del futbol y es una modalidad muy buena (futbol rápido) que me gustó mucho desde que jugué con el Flash entonces no lo dude dos veces en venir cuando me invitaron", comentó.