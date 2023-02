Transpasan frontera

Para mi fue grato porque tuve la experiencia de competir con compañeros mundialistas y de nivel olímpico, ahora tendré que exigirme más en cada uno de los entrenamientos para lograr mis objetivos¨ Gael Gómez

Dentro de los objetivos que se han trazado los entrenadores de la escuela De León Team es que sus alumnos no solamente destaquen en competencias locales, estatales y nacionales, que lo hagan a nivel internacional para que tengan mayor apertura de técnicas, amplíen sus conocimientos y las plasmen en cada una de las pruebas como formas o combate.

Los taekwondoínes Enrique Abraham De León Paulín y Gael Gómez, asistieron al Open de Colombia en las respectivas categorías de Cadete y Sub 21, en el cual lograron ubicarse en el quinto lugar para dejar una grata impresión en cada uno de sus compromisos sobre el tatami.

¨Fue una grata experiencia porque fue la primera vez que salí del país y fueron sentimientos encontrados de estar en una competencia de gran nivel porque me enfrenté a grandes competidores y aunque en esta ocasión no pude estar arriba del podio estoy feliz conmigo mismo porque di todo y eso me sirve para prepararme y ganar próximo torneos de este año¨, comentó Enrique.

¨Para mi fue grato porque tuve la experiencia de competir con compañeros mundialistas y de nivel olímpico para mi fue muy bueno ya que tendré que exigirme más en cada uno de los entrenamientos para lograr mis objetivos y gracias a Dios obtuve el quinto lugar a nivel mundial¨, expresó Gael.

Ambos reynosenses fueron invitados con la selección de Querétaro a cargo del profesor Gessler Viera, campeón mundial en Pekín 2007, esto debido al seguimiento que le ha dado a su proceso de trabajo que han realizado en las academias De León Team y los resultados que han obtenido en los distintos torneos que participan.

Otro de los alumnos destacados con los que cuenta De León Team son Milka Bustos Aguirre, Mirka Daylin Bustos Aguirre y Gael Aguirre, que son actualmente medallistas del G3 que se desarrolló en Ciudad Victoria y están rankeados a nivel nacional.