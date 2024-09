Sufrido triunfo de El Cabrito

Los Perros Cerveceros se quedaron a dos out de dar la campanada, pero El Cabrito terminó por dejarlos tendidos en el terreno de juego por marcador de 9-8 en el campo Serafín Gómez 1, en la Liga de Veteranos y Jubilados.

El Cabrito estaba contra la pared al estar abajo por dos carreras y tener un out en la cuenta, pero el ampáyer Francisco Ramírez increíblemente se equivocó en no marcar un out de aire que realizó el parador en corto, Gerardo Rodríguez, situación que le dio vida para fabricar tres anotaciones y conseguir un triunfo apretado.

Los batazos oportunos llegaron en la parte baja del séptimo inning con doblete de Roberto Flores, sencillos de Zamora y Luis García, mientras Luis Vallejo impulsó la rayita que marcó la diferencia.

Por su parte, los Perros Cerveceros se quedaron cerca de conseguir la segunda sorpresa de la temporada regular al enfrentarse a un equipo que se ubica en una categoría superior. Luis Delgado Jr., y Emmanuel Guerrero se fueron de 4-3, Jesús Velásquez, Ramiro Flores y Armando conectaron par de inatrapables.