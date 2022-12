El "Cóndor" dice adiós

Me fui muy joven de mi casa; al final todo valió la pena, todo sacrificio tiene su recompensa. Gracias a Dios que me permitió cumplir mi sueño y disfrutar mucho tiempo¨. Edgar Hernández, portero

Edgar Hernández ha decidido colgar los guantes, dejando su huella en el fútbol mexicano, con una trayectoria de 17 años en el máximo circuito. El "Cóndor" voló de palo a palo poniendo en alto el nombre de Reynosa y se lleva grandes historias, como haber peleado la titularidad en el América nada más y nada menos que con Guillermo Ochoa.

También partidos memorables como felino en los clásicos contra Rayados y campeonatos como el que logró con los Alebrijes de Oaxaca en el Apertura 2017 del Ascenso Mx siendo la gran figura en la tanda de penales.

Fue uno de los primeros futbolistas de esta frontera que se atrevió a salir y que logró trascender abriendo camino para las nuevas generaciones.

"Orgulloso de poder poner un granito de arena a todos los deportistas reynosenses y comentarles que los sueños se cumplen cuando uno está convencido de lo que quieres en la vida, no hay nada ni nadie que pueda interponerse.

El guardameta reynosense, Edgar Hernández, anunció su retiró del fútbol profesional.

"Me fui muy joven de mi casa; al final todo valió la pena, todo sacrificio tiene su recompensa. Yo les preguntaría ¿hasta dónde estás dispuesto tú para lograr tu sueño?", comentó el guardameta en exclusiva para El Mañana.

Edgar tenía 16 años cuando jugó su primer partido profesional en la Tercera División. Han pasado 24 años y por eso tomar la decisión de retirarse no fue nada fácil, sin embargo, a sus 40 está listo para cerrar un ciclo.

"No te voy a mentir, fue difícil, complicado. Desde que tengo uso de razón practiqué este hermoso deporte, pero satisfecho porque nos entregamos todo, no nos tenemos ninguna deuda, le di lo mejor de mí al fútbol y él me dio lo mejor para mi. Gracias a Dios que me permitió cumplir mi sueño y disfrutar mucho tiempo", expresó el ex futbolista con la misma emoción que vivía sus partidos.

Todo lo que logró fue gracias al equipo de sus amores llamado familia, con quienes seguirá jugando, aunque ya esté retirado.

"Gracias a mis padres porque siempre me apoyaron, me guiaron y creyeron en mí en cada momento de mi vida. Gracias a mi esposa, todo lo que logré fue gracias a ella; su apoyo incondicional lo valoraré toda mi vida. Gracias a mis hijos, han sido un gran motor para mi vida, los mejores campeonatos fueron ellos.

Gracias afición, ustedes son parte fundamental de este hermoso deporte, gracias por todo el cariño que me brindaron en todos los equipos que me tocó jugar".

Édgar le pone punto final a una trayectoria limpia, cien por ciento profesional, sin escándalos y con mucho qué admirarle. Dice adiós como jugador, pero seguirá trabajando bajo los tres postes, ahora como entrenador de porteros en las categorías Sub 18 y Sub 20 de los Rayos del Necaxa, que fue su último club.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Edgar Adolfo Hernández Téllez.

Fecha de Nacimiento: 27 de Agosto de 1982.

Lugar de Nacimiento: Reynosa, Tamaulipas.

Posición: Portero.

Primer Equipo: Tigres UANL.

Último Equipo: Necaxa.

SUS NÚMEROS