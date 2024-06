Renueva con Rayadas

El proceso de formación futbolística de la reynosense, Anamía Fuentes, se mantiene con firmeza tras renovar por dos años con las fuerzas básicas de las Rayadas de Monterrey.

En el recién finalizado campeonato del Clausura 2024 de la Sub 19, la fronteriza tuvo su mejor rendimiento desde su llegada a la institución regiomontana en el 2022, al registrar un total de nueve partidos, tres como titular, para sumar 330 minutos.

Ante el productivo desenvolvimiento que ha tenido en zona defensiva, la jugadora, de 14 años, fue llamada por el cuerpo técnico para darle la buena noticia de que va a continuar con el plantel albiazul, por lo que se ganó el derecho de mantenerse cuatro torneos más, venciendo su contrato hasta el Clausura 2026.

Sin duda, el desempeño en la cancha de Anamía ha venido de menos a más, y los números lo reflejan. Durante el Apertura 2022 Sub 18 solamente vio actividad por espacio de 16 minutos; posteriormente, en el Clausura 2023 Sub 18 apareció en ocho duelos, dos como titular, actuación que la condujo para ser convocada a la Selección Mexicana Sub 15, mientras en el Apertura 2023 Sub 19, inesperadamente no vio acción.

Durante el pasado torneo femenil, la defensa lateral por derecha tuvo buenas actuaciones y dentro de sus principales características es la firmeza con la que detiene los ataques de sus contrincantes, la pureza con la que mantiene la pelota pegada a sus tachones al momento de conducir y la rápida salida que le da a la zona baja.

Anamía no conoce la palabra vacaciones, porque ya se reportó al campo de entrenamiento de las Rayadas e, incluso, ya viajó a Guadalajara para encarar, del 8 al 10 de

junio, la segunda edición del Torneo Femenil Chivas, en el que van a participar los conjuntos de Tuzas, América, Xolas, Atlas, Necaxa, Ceffo y Chivas.

La defensa lateral tuvo su mejor torneo en rendimiento y minutos el pasado Clausura 2024, de la Sub 19 femenil.