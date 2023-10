¡Listo para volar!

Rodolfo el "Pollo" García es una de las nuevas joyas que tiene el futbol reynosense. El joven mediocampista de los Bravos FC Reynosa sueña con ser futbolista profesional y no descansará hasta lograrlo. Su talento se nota en la cancha, pues sabe con la pelota, es inteligente y descarado.

"Me gusta tener el balón, me gusta ir para adelante y meter goles", responde al pedirle que se describa como jugador.

El "Pollo" se ha ido ganando su lugar entre los elementos más destacados de los Bravos. Está cerrando el año en un gran nivel y como premio acaba de ser convocado para asistir a la Copa Tigres, donde espera sacar toda la magia que tiene en sus botines para ser visto por el club de sus amores.

"Me he sentido muy bien en este equipo, los compañeros y los profesores son a todo dar; somos un equipo muy importante en la ciudad", comenta con emoción.

Desde que tenía tres años de edad comenzó a patear el balón. Su abuelo y su papá le heredaron no solamente el gusto por este deporte, sino también la pasión y el cariño por los Tigres. Se declara admirador de André Pierre Gignac, pero asegura que como Messi no hay dos.

"De Messi me encanta su estilo de juego y cómo conduce el balón; de Gignac su carácter y definición", dice mientras domina el balón.

Rodolfo ha jugado en muchos equipos, pero el mejor lo tiene en casa, donde sus papás le han dado los mejores pases de gol.

"Ellos (papá y mamá) me ayudan mucho con la disciplina y todo lo que necesito para ser mejor; les doy las gracias por apoyarme en todo y a mi abuelo, que también siempre ha estado, y a mis amigos por ayudarme", reconoce.

A sus escasos 13 años de edad el "Pollo" no tiene miedo de emprender el vuelo al siguiente nivel, que sería las fuerzas básicas de un club de Primera División.

"He visto cómo compañeros míos se han tenido que ir a otras ciudades; sé que es algo difícil, pero es por el bien de uno mismo. No me da miedo, porque son los sacrificios que se tienen que hacer para ser futbolista profesional y yo estoy listo; me encantaría ir a Tigres, pero si no en el equipo que sea me haría muy feliz", finalizó.

FICHA TÉCNICA

Rodolfo García Domínguez