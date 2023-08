Sergio Pérez no es idiota.- Toto Wolff

Amsterdam, Paises Bajos.-El dominio de Max Verstappen sobre Sergio Pérez no pasa desapercibido en el paddock de la Fórmula Uno.

Hace uno días, Fred Vasseur, jefe de Ferrari, señaló que en Red Bull había una clara preferencia sobre el bicampeón, ya que al mexicano se le ha complicado igual el ritmo en una vuelta rápida y en tandas largas.

Este fin de semana, durante los entrenamientos libres y la sesión de calificación del Gran Premio de los Países Bajos, la situación quedó en evidencia luego de que Checo quedara a 1.3 segundos de distancia de Max, que se quedó con la pole.

"Es extraño y bizarro, Sergio no es un idiota. Después de todos estos años, es un piloto que ha ganado carreras y una de ellas lo hizo con Racing Point, así que no puedo comprender esto. No he escuchado ninguna explicación obvia del segundo y tres décimas que le ha tenido Max hoy, pero sí, extraño.

"Durante estos años, hemos visto a Max destrozar a todos y cada uno de los compañeros de equipo que ha tenido, es algo que está con él. Ya puede ser por su habilidad de crear un coche alrededor de él, es algo muy difícil de controlar, pero es tan rápido como puede y es capaz de crear este tipo de diferencias", comentó Toto Wolff, jefe de Mercedes.

Para nadie es un secreto que el RB19 está diseñado y actualizado para el estilo de manejo que ha desarrollado Verstappen desde que comenzó su camino con el equipo de las bebidas energéticas en 2015.