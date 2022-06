¡Terminó la sequía!

Game, set y partido para la tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez que se instaló al cuadro principal de Wimbledon por primera vez en su carrera y rompió una racha de 26 años sin una mexicana en el torneo británico, la última fue la ex tenista Angélica Gavaldón en 1996.

La singlista mexicana (157) venció en una hora 30 minutos por 6-3, 1-6 y 6-3 a la experimentada húngara Timea Tabos (294) en la Tercera Ronda del torneo clasificatorio de Wimbledon y se convirtió en la tercera jugadora en la Era Abierta del tenis en competir en el main draw de Wimbledon después de Elena Subirats 1968 y Angélica Gavaldón (1990, 1993, 1994, 1995 y 1996).

Todo se definió en el tercer set, era ahora o nunca para ambas. El primero fue todo para Fernanda, pero en el segundo la húngara, aventajó 4-1 con un golpe de derecha y con un ace cerró el parcial para alargar a un tercero.

La mexicana respondió con la misma dosis para abrir la tercera manga, quien aprovechó un error de derecha de la húngara para el 1-0 y Tabos contestó con un smash para la igualada en un set que definía el camino de ambas. Otro error no forzado le costó el tercer game a Tabos que puso a la mexicana con una ventaja 2-1, después Fernanda perdió la oportunidad de romper con el revés, después lo consiguió con un ace y ganó para el 3-2. Volvió a romper y la ventaja se amplió 5-3 y cerró con su servicio.

La húngara cometió 31 errores no forzados por 23 de la mexicana, quien acertó 6 aces por 3 de su rival.

En el camino la mexicana derrotó a la croata Tena Lukas y a la estadounidense Jamie Loeb.

´¡ESTOY EN SHOCK!´

Fernanda Contreras Gómez está en shock después de haberse instalado al cuadro principal de Wimbledon, su segundo Grand Slam consecutivo en el año.

"¡Estoy en shock! Sólo felicidad, fue un partido increíble. Timea (Babos) jugó asombroso, su servicio es fantástico, felicitaciones, ella jugó muy bien", dijo en sus primeras declaraciones al torneo británico.

Cambiar la arcilla por el pasto ha sido toda una experiencia para la mexicana que vino de la Segunda Ronda de Roland Garros proveniente del torneo clasificatorio hasta el pasto de Wimbledon.

"Claro, 100 por ciento, mi entrenador me dijo ´El pasto es diferente, ten cuidado´. Llegué allí y no pude deslizarme en absoluto, lo completamente opuesto a la arcilla. El césped empezó a gustarme, me ayuda en mi estilo, en mi servicio, me gusta porque cuando te caes no te cortas, es como una pequeña almohada", declaró entre risas la mejor singlista mexicana (157), tras romper una racha de 26 años sin una jugadora nacional en Wimbledon.

La heredera de la dinastía Contreras, recordó las anécdotas de su abuelo Francisco "Pancho" Contreras, quien jugó el mismo torneo.

"¡Oh Dios mío, fue asombroso! Recuerdo cuando era niña, nos contaba en Navidad sobre las fresas, la crema, el estadio de Wimbledon, recuerdo que el jugó las Semifinales nos decía que no había un sentimiento para describirlo, que tenías que estar ahí, y finalmente podré vivirlo, es emocionante", dijo casi entre lágrimas la mexicana.