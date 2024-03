Andy Murray no se ve jugando 'más allá de este verano'

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. — El dos veces campeón de Wimbledon Andy Murray reiteró el miércoles que es muy probable que se retire del tenis antes que acabe la actual temporada.

"Probablemente no jugaré más allá de este verano" Andy Murray

"Probablemente no jugaré más allá de este verano", dijo el británico de 36 años tras sucumbir 6-2, 6-4 ante el quinto preclasificado Ugo Humbert en el torneo de Dubái.

SUS ÚLTIMOS MESES

Después de remontar para superar Denis Shapovalov en tres sets el lunes y alcanzar su victoria número 500 en superficie de cemento, Murray deslizó que estaba entrando a "los últimos meses" de su carrera.

Murray profundizó sobre esos planes tras perder ante Humbert, aunque no fijó una fecha precisa sobre el retiro.

"Me lo preguntan tras cada partido que juego, cada torneo que juego. La pregunta ya me aburre, siendo honesto", dijo Murray. "No hablaré más de eso entre ahora y hasta que llegue el momento de parar. Pero es cierto, no tengo planes de jugar mucho más allá de este verano".

Humbert no afrontó una bola de quiebre y aprovechó su primer match point para acceder a los cuartos de final. Fue la primera victoria del francés ante Murray, campeón de Dubái en 2017.

Murray, el campeón olímpico en 2012 y 2016, dijo el miércoles a BBC Radio 4 que le gustaría competir en los Juegos de París, entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

"Ojalá tenga la oportunidad de competir en otros Juegos Olímpicos", dijo Murray, también campeón del US Open en 2012.

El máximo preclasificado Daniil Medvedev fue de menos a más para vencer 3-6, 6-3, 6-3 al italiano Loenzo Sonego para acceder a los cuartos de final.

Medvedev, campeón defensor en Dubái, disputa su primer torneo desde que dejó escapar una ventaja de dos sets ante Jannik Sinner en la final del Abierto de Australia en enero. El rival de turno del ruso será el español Alejandro Davidovich Fokina.

Por su parte, el ruso y segundo preclasificado Andrey Rublev avanzó a cuartos al eliminar 6-4, 6-4 al francés Arthur Cazaux. Rublev, campeón del torneo en 2022, se las verá con el estadounidense Sebastian Korda, quien despachó 6-1, 6-0 al neerlandés Botic Van de Zandschulp.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación del ruso Karen Khachanov (4to preclasificado) al caer 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4 ante el checo Jiri Lehecka.