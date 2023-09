GUADALAJARA, Jalisco

"Uno afronta sus compromisos con saber en qué momento estás. Uno no termina de estar cuajado nunca, pero es importante la temporada que he tenido porque he sentido sobre todo un avance en mi concepto que termina siendo confiar en uno mismo. A pesar de estar lejos, he podido dar una dimensión más a mi mismo sobre quien soy. Ojalá que esté a la altura, pero lo que sé es que van a ver a un chico igual de dispuesto que el que vieron el año pasado", mencionó Rubén Núñez.

"Este mismo chico se dedica día y noche a ser mejor persona y mejor torero, donde no es conformista y trata de poner más alto el listón de cómo lo dejó, y eso incluye el pasado que he tenido. Veo las cosas bastante claras y sé que van a ver la mejor versión de Rubén Núñez, de eso estoy seguro", agregó.

Después de ser el Triunfador de las Novilladas 2022 de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, el torero regresa al coso de Guadalajara para el quinto festejo de las Novilladas 2023.

Rubén Núñez lidiará dos novillos de la ganadería jalisciense de Santo Toribio.

El tapatío comparte cartel con el rejoneador Tarik Othón y con el novillero Bruno Aloi.

"Ojalá que algún día pueda decir que esta es mi plaza. Vengo con toda la ilusión del mundo del otro lado del charco, he estado 9 meses en España. Pasé una temporada bastante intensa e importante donde ha habido una evolución fuerte de mi toreo, ahora me siento más que capacitado para venir con intenciones de refrendar el triunfo que tuve el año pasado".

"He podido ver una maduración de mi concepto y he podido ver lo que es la vida en este mundo del toro, lo que son las palabras mayores. Es necesario tener esa confianza en uno mismo para poder avanzar. Dando lo mejor que se pueda delante de los novillos y estar por encima de los compañeros. He sentido lo que es el hule, lo que es el triunfo y la derrota. Vengo a Guadalajara con mucha confianza, con la tranquilidad y con la importancia de dar una buena tarde de toros sobre quién es Rubén Núñez y cuál es su concepto", señaló el diestro jalisciense.

En esta última tarde del domingo se definirá el cartel de la Novillada de Triunfadores de la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Actualmente los novilleros que han cortado una oreja son el ecuatoriano Juan Palacios "El Pantera", el tapatío Axel López "El Canelo", el regio Luiz Garza, y los queretanos Andrés García y Juan Querencia.