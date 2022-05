¡Remontada histórica!

Justin Thomas se convirtió en campeón de un torneo importante cuando menos lo esperaba.

Thomas igualó el domingo una marca del Campeonato de la PGA tras remontar de una desventaja de siete golpes en Southern Hills y se reservó su tiro más exquisito para imponerse en un desempate de tres hoyos a Will Zalatoris.

Terminó con 67 golpes, tres bajo par, para empatar la tarjeta más baja de una ronda final cuya mayor dificultad no fue el viento sino los nervios.

Thomas se adueñó del desempate con un birdie de dos golpes en el green desde 10,6 metros (35 pies) con el palo de madera 3 en el 17mo hoyo de 301 yardas.

Logró el par y se mantuvo de pie, recto, con una sonrisa, una mezcla de alegría e incredulidad.

"Me preguntaron en la semana que ventaja era segura y dije ´ninguna´", declaró Thomas. "No puedo creer que me encuentre en un desempate".

Thomas necesitó de mucha ayuda para avanzar y el chileno Mito Pereira se la dio con un cierre fatal. El chileno de 27 años, que disputaba apenas su segundo torneo major, tenía ventaja de un golpe en el último hoyo, pero mandó la pelota a un arroyo y terminó con doble bogey.

Fue la primera vez desde Phil Mickelson en el Abierto de Estados Unidos de 2006 en el Winged Foot que un jugador pierde ventaja de un golpe en el último hoyo y termina sucumbiendo en un mayor.

Zalatoris tiró por la borda sus posibilidades de ganar un torneo importante y su primera victoria en la PGA Tour cuando necesitó tres golpes desde más de seis metros (20 pies) en el hoyo 17 y logró el par desde 2,40 metros (ocho pies) en el hoyo 18 para un total de 71 golpes.

Zalatoris y Thomas tenían 275 golpes, 5 bajo par, y disputaron el desempate debido al naufragio de Pereira.

Thomas tenía 14 meses sin victoria que se remontaban al The Players Championship del año pasado. Ahora tiene un par de títulos de la PGA con las 15 victorias de su carrera.

John Mahaffey, en el Campeonato de la PGA de 1978 en Oakmont, es el otro jugador que remontó desventaja de siete golpes en la jornada final. También ganó el torneo tras imponerse en un desempate a Tom Watson y Jerry Pate.