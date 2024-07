El hombre récord de F1

La intensa lucha del piloto británico ha aumentado sus descomunales números a sus 39 años de edad.

Para llegar a esa cifra de podios, a Hamilton le tomó 18 temporadas y más de 90 mil kilómetros recorridos desde el 2007 hasta 2024.

"Ese número no me hace mucho ruido en sí mismo. Pienso principalmente en Lando y Oscar y en lo jóvenes que todavía son. Estaban en pañales cuando empecé (en la F1).

"Es toda una locura cuando escucho ese número, tengo que pensar, principalmente, en lo que he hecho y en las personas que me han ayudado con eso", comentó Sir Lewis Hamilton.

Con el equipo color papaya, de 2007 a 2012, Lewis acumuló 49 Top 3 y una corona en 2008, mientras que con las Flechas Plateadas ha acumulado 151 de 2013 a la fecha, además de 6 trofeos de campeón en sus vitrinas.

De los conductores activos en la parrilla, Verstappen es el que más se acerca al británico con 107 podios y Fernando Alonso con 106; sin embargo, parece una misión imposible el que puedan romperle el récord.

"Nunca esperé terminar en 200 podios en total, pero ¿cuántas carreras he conducido en total?, ¿340 o algo así? Realmente no podría haberlo hecho sin todas las personas fantásticas con las que he trabajado, tanto en McLaren como en Mercedes", reconoció Hamilton.