Piden pilotos a afición que respete tiempos y espacios

Si bien agradecen el cariño y el acercamiento con los aficionados que tienen acceso al paddock, también piden que se respeten sus espacios y sus tiempos de trabajo.

Este año, según los conductores, hay demasiada personas en el paddock, tanta que Pierre Gasly, de AlphaTauri, no se dio cuenta que le abrieron su mochila donde traía el pasaporte.

"Creo que dejar entrar a la gente está bien. Es cierto que ahora sentimos que algunos invitados a veces no respetan realmente el espacio que necesitamos. La gente entra en los garajes antes de la clasificación y pide fotos cuando ni siquiera son de nuestro equipo", dijo Gasly.

"Estamos trabajando, y atendemos a los fans cuando podemos. Pero este fin de semana no me he atrevido a salir del hospitality, porque si lo haces te acosan. Y a veces se arma demasiado revuelo. Ayer por la mañana llegué al hospitality con la mochila en la que llevaba el pasaporte abierta, y ni siquiera me di cuenta".

Sergio Pérez, por su parte, pide calma a los aficionados para que puedan seguir disfrutando de la fiesta de la Fórmula Uno.

Gasly compartió que este tema de los accesos al paddock que autoriza Liberty Media ya se habló entre los pilotos en el briefing.

"Es cierto que hay mucha gente en el paddock. Siempre ha sido una locura aquí, pero este año lo está siendo más", señaló Charles Leclerc.

"Me encanta tener a todo el mundo animándonos. Supongo que al ser latinos tenemos una especie de relación especial. Solo les pido que mantengan la calma, que estamos en un paddock, que no empujen o no griten demasiado" agregó Carlos Sainz Jr.

Las fotos y los autógrafos no sólo se limitan a los pilotos, los aficionados que están en el paddock también buscan al papá de Lewis Hamilton, periodistas y conductores de televisión de otras partes del mundo.

"Me encanta tener a los aficionados aquí, especialmente cuando son niños y demás, pero creo que la gente más mayor no está teniendo respeto por nuestro espacio personal. Deberían sentirse afortunados de estar en el paddock y poder estar tan cerca de nosotros", comentó Lando Norris.

"Para ser sincero, este año se ha vuelto más agitado. Me gusta que haya ambiente, creo que debe ser un lugar divertido, pero también debe haber límites. Estar en el paddock y tener un pase VIP es un privilegio. Creo que hay que actuar con cierta madurez y tener respeto. Y eso no siempre se ha mostrado este año. La gente pierde la cabeza", aportó Daniel Ricciardo.