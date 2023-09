Pide Checo título de 'Ministro de Ataques'

GUADALAJARA, Jalisco.-De la defensa al ataque, o ambos o viceversa, pero Sergio Pérez quiere un nuevo título como "Ministro".

Luego de remontar a George Russell, de Mercedes, y a los dos Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., Checo Pérez pidió a sus seguidores que lo ayuden a conseguir el nombramiento de "Ministro de Ataques".

En 2021, cuando Max Verstappen necesitó del piloto mexicano para tener una oportunidad de pelearle el campeonato de la Fórmula Uno a Lewis Hamilton, Checo contuvo al británico en el Gran Premio de Abu Dhabi, lo que le permitió a Verstappen acercarse a Hamilton y arrebatarle el triunfo que le permitió convertirse en monarca de la máxima categoría.

Esa acción hizo que Checo se ganara el apodo de "Ministro de Defensa".

En el Gran Premio de Italia del pasado domingo, Checo arrancó en la quinta posición, comenzando su remontada con George Russell y después ir al ataque por los Ferrari.

El primero en caer fue Charles Leclerc y después puso la mira en Carlos Sainz Jr., quien defendió el segundo puesto hasta la vuelta 46, cuando fue superado por Checo.

¿Se ganó el español llevar la condecoración de ser el nuevo Ministro de Defensa?

"Estoy feliz de compartir el título de Ministro de Defensa de España, y Checo el de México, ¿no? Podemos tener una cena política, ¿no?", respondió Sainz Jr. sobre si le gustaría llevar este nombramiento.

Pero Checo pidió la palabra.

"Ministro de Ataques también, ¡necesitamos ese título!", dijo el piloto tapatío de Red Bull.

"Depende del fin de semana. Podemos ser Ministro de Ataque o de Defensa. Y sí, es un título bonito, me hace bastante gracia cuando veo estos memes por ahí", agregó Sainz Jr., quien reconoció que se divirtió en la parte final de la carrera en Monza.

"Nunca sentí demasiado riesgo. Obviamente con un compañero de equipo siempre es un poco más tenso, das un poco más de espacio porque lo último que quieres en Monza delante de los tifosi es que los dos Ferrari se toquen. Pero creo que tuvimos una dura batalla".

"Era por una posición importante y conseguimos mantenerla limpia. Y fue muy divertido. Como he dicho, me divertí con Charles, pero también con Max y 'Checo'. Hubiera preferido ser el que atacaba que el que defendía, no voy a mentir, pero hoy me tocó defender y creo que lo he hecho bien".

@MArellanoCANCHA