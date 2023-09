Llegan 800 vacunas Pfizer Kids a Hospital Regional Militar

Tampico, Tam.- Ochocientas vacunas anticovid de la marca Pfizer están disponibles en el Hospital Regional Militar de Tampico para su aplicación a aquellas personas que no se han aplicado la dosis o bien, faltan de completar el cuadro.

Dulce Carolina Hernández Mendoza, Capitán Segundo Médico Cirujano, responsable del departamento de medicina preventiva del referido nosocomio informó que la aplicación es para niños de 5 a 11 años, "la vacuna que estamos aplicando es la Pfizer Kids y puede aplicarse durante la mañana o en la tarde, como mejor se les facilite".

Los requisitos son el expediente de vacunación, CURP, comprobante de domicilio, así como la identificación del adulto que acompaña al menor.

Recordó que aunque hay menos casos de Covid, el virus aún persiste en el medio ambiente, por lo que es necesario tener la proyección inmunobiológica.

Dijo que no importa que los menores no sean tampiqueños, pues pueden ser de Altamira, Madero o de otra región, no importando que sean de otro estado.