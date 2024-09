Goza Pato O´Ward año de triunfos

El 2024 fue un año de triunfos para Pato O´Ward y lo cerró celebrando con un nuevo podio.

Fiel a su estilo, el piloto regio fue uno de los protagonistas del óvalo de Nashville pese a haber arrancado desde el octavo puesto e incluso estuvo de líder, pero Colton Herta fue quien finalmente festejó la victoria.

Álex Palou, español de Chip Ganassi, evitó cualquier sorpresa y se erigió como bicampeón del serial estadounidense.

Tres victorias y seis Top 3 son los números que el mexicano de 25 años registró en esta campaña en la IndyCar.

"Me quedo con buen sabor de boca, pero obvio eso no quita que ha sido un año de pura alta y baja, no existió lo intermedio este año", compartió ayer Pato vía telefónica.

Y es que pese a haber firmado la temporada con más triunfos en su cuenta personal (San Petersburgo, Mid-Ohio y Milwaukee), el piloto de Arrow McLaren también vivió la otra cara de la moneda con tres abandonos.

"Nos toca cerrar capítulo este año y empezar a trabajar para el 2025, la off-season será importante para encontrarle más performance al auto y yo tratar de perfeccionar mi manera de conducir, no cometer errores, eso es lo que me va a tomar para ser campeón", reconoció.

O´Ward terminó en segundo lugar por tercera vez en el año, siendo superado sólo por el piloto de Andretti Global y dejando en el tercer puesto al experimentado Josef Newgarden, de Team Penske.

Kyle Kirkwood, quien largó desde pole position y quien más giros lideró, cerró en cuarto.

"Sigue Fórmula Uno, voy a Londres para sesiones de simulador, testing en el auto de Fórmula Uno y ya muy pronto se viene la FP1 de México", compartió el regio, quien correrá el primer entrenamiento libre del GPMX con McLaren.

Con 460 puntos, el tricolor finalizó en la quinta posición general.