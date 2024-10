Impacta Olympia con su físico

Cada vez que Olympia sube al ring va acompañada del ejemplo de su padre y la inspiración en la Mujer Maravilla.

Además de las máscaras, la luchadora del CMLL creció rodeada de pesas, suplementos e incluso tuppers, ya que su papá, "El Valiente", compite en el fisicoculturismo.

"Cuando decidí ser luchadora quería ser como una superheroína, pero sin dejar de ser normal. No quería dejar de arreglarme, porque soy mujer; al final de cuentas, la femineidad no se pierde por tener músculos. Quería verme como una Mujer Maravilla, y al mismo tiempo quería ser como mi papá, porque él ya estaba compitiendo", confesó.

Su pasión por el bienestar físico la llevó a estudiar Nutrición, lo cual le ha permitido tener el mejor físico entre Las Amazonas del CMLL.

"Me di cuenta de que una buena alimentación puede prevenir muchas enfermedades y patologías. Más que nada, se trata de usar la alimentación como prevención y no como imposición, porque cuando ya tienes la enfermedad, tienes que comer ciertos alimentos a fuerza.

Es aprender a comer bien, algo que nadie nos enseñó", relató Olympia.

"En algún momento pensé en la Medicina Forense; sin embargo, cuando conocí el mundo del Fisicoculturismo, empecé a admirar a muchas mujeres con físicos impresionantes. Yo pensaba: ´quiero tener un físico así, grande, estético y atlético´.

Pero el sueño de la lucha libre parecía lejano; ya tenía 18 años y mi papá no me dejaba entrenar porque decía que me iba a gustar más y dejaría la escuela. Me decía que necesitaba un respaldo, una opción en caso de que las cosas no funcionaran, algo con lo que pudiera sobrevivir y mantenerme. Ahora, le agradezco mucho lo que me dijo", recordó.

Contrario a lo que se pueda pensar al ver el físico de Olympia, aunque mantiene un entrenamiento estricto y una buena alimentación, aclara que no le huye a los antojitos mexicanos.

"Todo en exceso hace daño. Tiene que haber un equilibrio en toda comida: proteínas, grasas buenas y carbohidratos, esa es una buena alimentación.

Mucha gente tiene la idea de que comer grasas y carbohidratos es malo, o que comer pura fibra es bueno para ir bien al baño, pero eso es mentira. Un exceso de fibra también causa estreñimiento, y una mala hidratación puede provocar dolores de cabeza.

No es porque se te suba o baje la presión; en realidad, hay que hidratarse bien. Todo eso me envolvió", señaló.

Con seis años en el pancracio, Olympia, quien debutó en la Arena Coliseo de Guadalajara, en marzo de 2022, espera convertirse en campeona, ya sea, o en solitario o de parejas.