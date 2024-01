Le pegan duro los 50

Ciudad de México

Marco Antonio Barrera cumplió ayer 50 años, y no se la cree. Confiesa que le ha deprimido un poco llegar a esa edad, pero la familia le levanta el ánimo.

Recuerda muchas cosas de las que ha vivido, y asegura que volvería a subirse al ring una y otra vez en diferentes vidas.

"Nunca me imaginé llegar a 50; cuando los veía decía ´están grandes´, y sí me está pegando, me está deprimiendo. Mis hijos me dicen, ´ya tienes 50´, pero me levantan el ánimo al decirme que ya me veo de 50", expresó el peleador, quien debutó como profesional a los 15 años.

El capitalino pudo ser abogado, pero cuando estaba a la mitad de la carrera optó por los guantes.

El resultado fue conquistar tres veces títulos mundiales y ser considerado uno de los mejores 50 boxeadores de la la historia.

"Pude ser abogado, pero no se concretó por dedicarme de lleno al boxeo, y era tomar la decisión de seguir estudiando o ser campeón; me fui cuando iba en cuarto o quinto semestre, y tomamos la decisión del boxeo. Me decía mi papá que el deporte era impredecible, que de 100 llegaba uno, y llegamos, lo hicimos, nunca lo imaginé, teníamos la ilusión de ser campeón mundial, pero no de ser de los mejores", apuntó el púgil, quien asegura que también estaba la puerta abierta para ser un defensa del Cruz Azul, "Aunque después de esos años dejé de irle, pues soy de Chivas, porque son puros mexicanos".

´SALÍAMOS A DARNOS EN LA MADRE´

Barrera considera que antes subían al ring por el reconocimiento y no por el

dinero. "El boxeo ahora esa diferentes, las redes sociales han ayudado mucho, antes era complicado como mexicano vender un pago por evento, ahora el boxeador es más empresario", apuntó Marco, quien recordó: "No llegué a cobrar ni un millón de dólares, y en los primeros combates contra Érik Morales acabé cobrando menos de 100 mil dólares, era más por el aplauso de la gente, no por cantidades grandes, salíamos a darnos en la madre".