Su primera semifinal

Nueva York, EU

Las preguntas no le daban tregua a Jessica Pegula. ¿Por qué estaba 0-6 en partidos por los cuartos de final en los torneos de Grand Slam previo a su duelo contra con la número uno Iga Swiatek? ¿Qué solución podría tener Pegula?

Le hicieron la misma pregunta en la breve entrevista antes de ingresar a la pista del estadio Arthur Ashe la noche del miércoles.

Si era algo que sacaba de quicio a Pegula, la estadounidense supo esconderlo, al desbaratar los pronósticos con una victoria 6-2, 6-4 ante Swiatek en Flushing Meadows para acceder de una vez por todas en las semifinales de un grande.

"Fueron tantas las ocasiones, y siempre perdía", dijo Pegula, quien ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos en canchas duras. "Sé que todos seguían preguntándome al respecto, pero mi actitud es que no sabía qué más hacer. Nada salir y tratar de ganar el partido. Gracias a Dios que al fin pude lograrlo.

"Y al fin — ´¡al fin! — puedo decir que soy una semifinalista´", proclamó ante el público. "Sabía que podía hacerlo".

Swiatek sacó muy mal en el primer set y su derecha le traicionó durante toda la noche, con 22 de su 44 errores no forzados desde lado. Pegula, de 30 años, se defendió magistralmente, provocando que la estrella polaca tuviera que golpear un golpe extra.

Sexta cabeza de serie del torneo, Pegula tendrá su bautismo en una semifinal de Grand Slam la noche del jueves contra la checa Karolina Muchova.

Pegula concretó algo casi que imposible en los últimos tiempos ante Swiatek: romperle el saque.

La campeona del US Open de 2022, uno de sus cinco títulos en las grandes citas, apenas había cedido un par de juegos con el saque en cuatro partidos en Nueva York — ambos en la primera ronda — no había afrontado un solo punto de quiebre en sus tres más recientes duelo. Era lo que tenía a la polaca, de 23, como amplia favorita.

Pero Pegula, cuyos padres son los dueños de los Bills de Buffalo y los Sabres de la misma ciudad en la NHL, no tuvo apuros con ese rubro, especialmente al inicio del encuentro, logrando quebrarle a Swiatek en sus primeros dos juegos al saque, ambos culminando con doble faltas, y tres de los primeros seis.

También le ayudó que Swiatek no supo calibrar adecuadamente su primer saque, embocando apenas 2 de 12 — un 16,7% — al inicio, y 36% en el primer set.

"No podía dar crédito por qué mi saque no funcionó. Me costó encontrar la solución adecuada", señaló Swiatek.

En las seis derrotas previas de Pegula en la ronda de cuartos en los Slams, dos de sus descalabros fueron ante Swiatek, y otra contra una número uno del mundo, Ash Barty.

El otro partido del cuadro femenino el jueves también tendrá a una estadounidense que se estrena en una semifinal de un grande: Emma Navarro. La 13ra cabeza de serie se las verá contra Aryna Sabalenka, la número dos del ranking que ha conquistado las últimas dos ediciones del Abierto de Australia. Sabalenka perdió ante Coco Gauff en la final de 2023 en Nueva York; Navarro destron a Gauff en la cuarta ronda.

Otros dos estadounidenses se toparán en las semifinales masculinas: Taylor Fritz (12) contra Frances Tiafoe (20).

Esta es la primera vez desde el US Open de 2023 que múltiples estadounidenses alcanzan las semifinales de ambas ramas.

La desigual victoria de Pegula sorprendió, pero ella nunca perdió la fe de que este día nunca se haría realidad.

"Sabía que era capaz de lograrlo. Era cuestión de ejecutar mi plan de juego y no frustrarme", dijo.

Por la tarde, Muchova avanzó a las semifinales por segundo año consecutivo, todo un logro tras recuperarse de una operación en la muñeca, tras derrotar 6-1, 6-4 a la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Muchova sucumbió ante la eventual campeona Coco Gauff en las semifinales de 2023 en Flushing Meadows, pero acabó perdiéndose casi 10 meses tras lesionarse la muñeca durante el torneo.

"Ha sido un partido medio extraño, tengo que admitirlo", dijo Muchova, entrevistada a pie de cancha. "Pasé por varios problemas que no voy a detallar. Feliz por solventarlo, de irme corriendo al baño y volver.

Lamento si eso incomodó a alguien... ¡No tenía otra alternativa!"

La checa volvió a la gira en junio, justo antes de Wimbledon, y en menos de dos meses se abrió paso a su cuarta semifinal de Grand Slam.

Haddad Maia, 22da preclasificada, se convirtió en la primera mujer brasileña en alcanzar los cuartos de final del US Open desde María Beatriz Bueno en 1968. La zurda tuvo como mejor resultado en un Grand Slam las semifinales del Abierto de Francia en 2023.

La brasileña, de 28 años, evidenció dificultad para respirar al promediar el segundo set y se cubrió el rostro con una toalla al recibir tratamiento.

Fue la cuarta victoria de Muchova sobre Haddad Maia en igual número de partidos en la gira.