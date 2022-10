De Niro vs. Stallone, o Rocky vs. LaMotta

Así sucedió con la película Grudge match (Ajuste de cuentas) dirigida por Peter Segal en 2013, y que enfrenta en un ring a Sylvester Stallone y Robert De Niro, en una parodia de lo que pudiera ser Rocky Balboa ante Jake LaMotta.

La cinta explora la añoranza que hay en algunos momentos en los medios de comunicación por rivalidades que marcaron al deporte mundial como Larry Bird y Earvin Magic Johnson, Muhammad Ali y Joe Frazier, Nancy Karrigan y Tonya Harding, y Henry Razor Sharp (Sylvester Stallone) y Billy The Kid McDonnen (Robert De Niro).

Y más nostalgia generan ambos personajes si se sabe que la rivalidad quedó inconclusa, que no se consumó la trilogía para el desempate, y luego de 30 años de su última batalla, permanece en el misterio la razón por la cual repentinamente Henry Razor Sharp decidió retirarse del box para así dejar en el aire la revancha con Billy The Kid McDonnen.

La cinta aborda de manera divertida el distanciamiento de ambos, pero también lo desactualizados que están en asuntos de tecnología en el caso de Razor Sharp, y en el manejo de relaciones con un hijo y un nieto de parte de Billy The Kid McDonnen.

Además explora el deseo que a final de cuentas tiene todo atleta de siempre volver a la actividad para retroalimentarse de la ovación del público.

En una entrevista realizada a ambos actores como parte de la promoción a la película, Sylvester Stallone explica que la idea se consolidó debido al pasado de él y Robert De Niro.

"Humildemente, hemos podido sacar esto adelante gracias a todo lo que nos sucedió antes. De no haber sido así, no creo que esta película hubiera llegado a hacerse. Hace falta que exista una historia única. Necesitaban tener una historia y nosotros la tenemos. De una forma, y hablo por mí mismo, me gusta la motivación, una cosa es ponerte en forma cuando no trabajas, y otra muy diferente que sabes que la gente te va a ver, que quedará grabado, eso te motiva. Esas oportunidades no se presentan frecuentemente", dijo Sylvester Stallone.