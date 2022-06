{"quote":"Hoy no existe un proyecto a largo plazo y no existe porque hay cambios cada sexenio, no hay un proyecto continuado". IVAR SISNIEGA, EX TITULAR DE LA CONADE"}

México seguirá siendo un país de deportistas de excepción y por varios años, porque no hay una política pública ni condiciones que permitan tener a un grupo nutrido de seleccionados nacionales, coinciden en señalar ex funcionarios federales y medallistas olímpicos.

Para Ivar Sisniega, ex titular de la Conade; Felipe Muñoz, ex presidente del COM, y la mejor deportista mexicana de todos los tiempos, la taekwondoín María del Rosario Espinoza, se debe trabajar mucho y en equipo para quitar la percepción de que el deporte mexicano está hecho de "garbanzos de a libra", sobre todo al hablar de resultados en Juegos Olímpicos.

El caso más reciente de un deportista con esa etiqueta es el del patinador de figura sobre hielo Donovan Carrillo, quien para llegar a sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing 2022, tuvo que recurrir a su familia para costear sus entrenamientos, mismos que realizó, y sigue haciendo, en una pista que no tiene las medidas reglamentarias.

Aunque México no tiene tradición en disciplinas invernales, Carrillo alcanzó el estatus de seleccionado olímpico con talento y disciplina, sin el apoyo de la Conade, el cual llegó hasta febrero de 2019.

Sisniega, en cuya administración, de 1994 a 2000, nació CIMA, programa que apoyaba a los deportistas élite más destacados del País, reconoce que, si se habla de podios olímpicos, la existencia de los "garbanzos de a libra" es innegable, pero no debería ser el único parámetro para medir al deporte nacional.

"Si la percepción es en medallas olímpicas, te doy la razón, pero no lo vería de esa manera. En Tokio 2020 hubo 21 finalistas, con muchos nombres que la gente no conoce o no ha escuchado, son deportistas que están entre los ocho mejores del mundo.

"Esos ´garbanzos de a libra´ son en algunos casos, por decir en los clavados, los mejores en un País donde el nivel es muy alto, entonces no son eso, sino atletas que están ganando con un nivel muy cercano a los que le siguen", asevera Sisniega.

Muñoz, el único campeón olímpico mexicano en la natación, identifica a responsables de la situación.

"Tenemos dependencia de los ´garbanzos de a libra´ porque son los deportistas que pueden aprovechar de alguna forma el apoyo de sus padres, de sus clubes, federaciones, asociaciones o estados, pero, si no invertimos en los muchachos como debe ser, seguimos perdiendo no sólo deportistas, sino generaciones de ellos.

"No le echo la culpa a este Gobierno, también es al Gobierno anterior porque no se hizo el trabajo bien desde las famosas Academias Conade, que nada más eran para perder el tiempo y no sirvieron de nada; desde ahí empezó a caerse el deporte y esta administración tampoco ha podido hacer nada".

¿Usted fue un garbanzo de a libra?

No. Fui el resultado de aprovechar las oportunidades que se presentaron. Cuando logramos la sede de los Juegos Olímpicos de México 68 no solamente el sistema se volcó en apoyar a los deportistas, sino en hacer un buen evento para mostrar al mundo de qué estamos hechos los mexicanos.

´Me fui haciendo un garbanzo´

A diferencia de Muñoz, la triple medallista olímpica y mundial en taekwondo María del Rosario Espinoza confiesa haberse hecho uno de esos garbanzos en su camino a ser seleccionada nacional en una justa veraniega por primera vez en Beijing 2008.

"Creo que el sistema ha hecho que el principal motor y patrocinador, cuando uno inicia, sea la familia, y también existe la parte de que uno no está perfilado a alguna disciplina, lo haces por el destino o porque, en mi caso, no tenía muchas opciones. Creo que con el tiempo me fui haciendo un garbanzo de a libra", consideró Espinoza.

Sin plan ni presupuesto para los seleccionados

Contar con un plan nacional de desarrollo de talentos deportivos, involucrar a todos los actores y disponer de un presupuesto suficiente para proveer lo necesario a un deportista de alto rendimiento, incluyendo entrenadores capacitados y bien pagados, son factores básicos para producir seleccionados nacionales de primer nivel y tener más opciones de medalla en Juegos Olímpicos.

"No se han hecho bien las cosas y tenemos que esperar a que lleguen los ´garbanzos de a libra´ y tengan la fortuna de que estén en un estado que les ayude, como les están haciendo algunos casos ya, algunos tiene patrocinadores que les dan poco, pero les ayudan mucho", asevera Felipe Muñoz, ex presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

"No hay una respuesta unifactorial. Falta continiudad en los proyectos entre un sexenio y otro, falta en muchos casos mejor trabajo en algunas federaciones, que no están haciendo lo que se requiere. Falta ese impulso que es tan complicado en el paso de ser una estrella juvenil y luego codearse en la elite mundial", dice Ivar Sisniega, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

¿El deporte mexicano ha madurado?

Creo que estamos en un nivel... puedo usar el verbo estancado o que nos hemos mantenido. Estamos en el mismo nivel que después de Sydney (2000), (.) ha faltado un proyecto fuerte y ambicioso que sea a 8-12 años o incluso más para tener resultados muy distintos a los que hay ahora", lamenta el ex pentatleta.

Batalla México para armar selección

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) Marijose Alcalá, y Óscar Salazar, subcampeón olímpico en taekwondo en Atenas 2004, lamentan que falte un programa de gobierno real para que México integre delegaciones olímpicas de por lo menos 200 deportistas y no batalle para conformar una con 150. y eso gracias a disciplinas de conjunto.

"Eso va a tardar muchos años (para cambiar) porque no es un tema solo de políticas públicas.

"Nunca vas a tener el mismo sistema deportivo que tiene Estados Unidos, que es un tema de universidades y privados, ni tampoco el deporte de estado como lo tiene China. México tiene que hacer su propio híbrido y es muy posible que puedas lograr que ya no sea un solo atleta el que haga el deporte de invierno, por ejemplo", explica Alcalá.

Salazar llegó por sus méritos al podio olímpico, y prefirió emigrar a Egipto para trabajar como entrenador nacional para el ciclo rumbo a Tokio 2020 al no encajar en los planes de la Federación Mexicana de Taekwondo.

"No hay apoyo por parte de los estados, la federación y no hay un programa a nivel nacional. No hay plan nacional de detección de talentos y de seguimiento.

"Solo los garbanzos de a libra (destacan), por sus cualidades y el apoyo de su familia y porque hacen todo ellos mismos para lograr un nivel excepcional (.) no porque haya un sistema", lamenta Salazar.

