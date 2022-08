Combina ´Fulgor´ el pancracio con el comercio

Quisiera estar en más lados, como en la arena México o en las plazas de Triple A, pero por ahora el chiste es colocarme y que la gente vea mi calidad y mi trabajo". FULGOR, RUDO

Como el buen rudo que es, Fulgor tiene experiencia en "surtirle" la tienda a sus rivales y por ello aprovechó ese talento para crear su negocio de abarrotes, vinos y licores.

Aunque anda dando maromas en muchas Arenas a lo largo de la República, el proclamado Mejor Rudo de Siempre, como sostén de su casa, tiene qué ver la forma de darle mejor vida a su mamá y su hermano y por ello combina el pancracio con el comercio.

"En casa tengo una tienda y eso me ocupa también, me hago cargo de mi mamá y de mi hermano, en las mañanas me voy a entrenar y en las noches atiendo el negocio, ahorita estamos con eso y estamos trabajando bien.

"Vendo abarrotes, vinos y licores, a veces nos llevamos todo el día surtiendo el negocio y atendiéndolo, por lo general me despierto a las 11:00 de la mañana, me voy a entrenar o a buscar la mercancía para surtir y ya después en la noche lo atiendo y me vengo durmiendo a las 5:00 de la mañana", compartió Fulgor.

El rudo, quien se presentará el próximo sábado 20 de agosto en el Deportivo Los Galeana enfrentando a Steve Manson, anhela formar parte de alguna función del Consejo Mundial de Lucha Libre o la Triple A, que ve la posibilidad en la primera, luego de que tuvo la oportunidad de trabajar con Negro Casas.

"Tuve un mano a mano con el Negro Casas y me dijo que iba a hacer un grupo de los rivales que ha enfrentado en el terreno independiente para hacer un match contra los de la cantera de la Arena Coliseo, porque él quería medir el talento y por lo que me dijo el profe siempre están en busca de caras nuevas", concluyó Fulgor.