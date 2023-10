Mayweather Jr., admirador de Chávez y 'Chiquita' González

GUADALAJARA, Jalisco.-Floyd Mayweather Jr. es sinónimo de éxito en la historia moderna del boxeo. En el plano deportivo y en el económico, Floyd Mayweather Jr. triunfó, y más allá de su personalidad extravagante y arrogante que divide las opiniones, el ex boxeador considerado por muchos años el mejor del mundo libra por libra ha manifestado su admiración por dos ex pugilistas mexicanos: Julio César Chávez y Humberto "La Chiquita" González.

Floyd Mayweather Jr., quien fue campeón mundial en cinco categorías distintas: Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter; además de ser el primero en vencer al jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez, ha expresado en diversas ocasiones la fascinación por el estilo de pelea de Julio César Chávez, a quien vio doblegar dos veces a su tío Roger Mayweather (QEPD).

"Es una gran leyenda, peleadores como Julio César Chávez, Larry Holmes, Roberto Durán, ellos abrieron la puerta y allanaron el camino para que yo estuviera donde estoy. Él es una gran leyenda, me quito el sombrero ante él. Pudo vencer a mi tío en dos ocasiones", ha comentado Floyd Mayweather Jr., también conocido como "Money" y "Pretty Boy".

Floyd Mayweather Jr. recuerda que otro de sus referentes en el box, Frankie Randall (QEPD) fue el primero en derrotar a Julio César Chávez en 1994.

"Es muy curioso que también el peleador que le quitó el invicto a Chávez, Frankie Randall, era un hermano mayor para mí. Él era como un hermano mayor, me enseñó mucho sobre el boxeo profesional. Siempre me trató de maravilla, lamentablemente falleció en diciembre de 2020, que en paz descanse", expresa Floyd Mayweather Jr.

El otro boxeador mexicano en la lista de preferidos de Floyd Mayweather Jr. es Humberto "La Chiquita" González, tres veces campeón del mundo en la división de peso Minimosca, según confirmó el propio pugilista nacido en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

"Cuando nos encontramos me dice 'yo sé de tu carrera, sé lo que hiciste'. Él sabe de mí porque su tío Jeff Mayweather peleó en una función mía, y su otro tío, Roger Mayweather también me conoce, entonces Floyd me vio desde que era pequeño y a raíz de eso siempre se ha portado muy bien conmigo, me ha reconocido y eso es algo de lo que me hace más feliz", comenta Humberto González.

El combate que menciona Humberto "Chiquita" González se remonta al 13 de marzo de 1993, cuando enfrentó a Michael Carbajal, mientras que su tío Jeff Mayweather peleó ante el novato Óscar de la Hoya.