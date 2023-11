Fernando Alonso le lanza una advertencia a "Checo" Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto español, Fernando Alonso, le lanzó una advertencia al mexicano, Sergio "Checo" Pérez. A dos carreras de que termine la temporada, Alonso le recomendó a "Checo" que no baje la guardia, pues Lewis Hamilton podría quitarle el subcampeonato.

"Lewis siempre lo hizo muy bien para mantenerse centrado y competitivo en los períodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. No fueron muchos periodos, pero siempre rindió a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche. Red Bull domina, pero sigue luchando siempre. Persigue a 'Checo' Pérez en P2 y nunca se rinde", comentó para los micrófonos de la revista GQ.