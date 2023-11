Hablamos por teléfono con Adán, aquí no hay división.-May

CIUDAD DE MÉXICO.-Con llamados a la unidad y, según dijo, sin revanchismo, Javier May Rodríguez, ganador de la encuesta por la candidatura de Morena al Gobierno de Tabasco, aseguró que se van a quedar con las ganas quienes quieren ver dividido al partido.

"Hablamos por teléfono con Adán (Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco con quien su equipo estuvo enfrentado), estamos juntos, vamos a trabajar de manera unida, aquí no hay división, aquí no hay revanchismo", aseguró el aspirante en conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco.

"Quienes le apuestan a que va a haber fractura, que va a haber división, les digo no va a ser, se van a quedar con las ganas como se quedaron ahora".

A sus espaldas estaba José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel, quien apoyó a May y a Claudia Sheinbaum y acusó a López Hernández de usar al Gobierno tabasqueño para impulsar su propia candidatura a la presidencia y las de su grupo.

"Hay de López a López", dijo en octubre.

En la encuesta para definir la candidatura a Gobernador, May, ex titular de Bienestar y ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, desde donde estuvo al frente de la construcción del Tren Maya, superó a la Alcaldesa de Villahermosa, Yolanda Osuna, quien quedó en segundo lugar y tendrá derecho a ser candidata en primer lugar al Senado.

Detrás quedaron también el diputado Óscar Cantón, el dirigente estatal de Morena, Raúl Ojeda, y la senadora Mónica Fernández.

"Aquí cabemos todos, por encima de cualquier proyecto está el pueblo, nosotros no luchamos para nosotros, luchamos por la felicidad de la gente", indicó.

May dijo que no ha hablado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador e informó que el lunes se reunirá con la dirigencia nacional de Morena y los ex aspirantes para coordinar un plan y ganar los 17 municipios tabasqueños y los puestos legislativos.

Comentó que un tema a tratar será la precampaña, ya que deben arrancar el 15 de noviembre, pero aún no sabe si él podrá hacerla, pues sería el único candidato.

Afirmó que la selección de los candidatos de su partido fue ejemplar y puso como prueba el caso de la Ciudad de México.