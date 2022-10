Es Carrera Panamericana una joya para México

En la edición del 2006, Angélica Fuentes participó en la carrera como navegante del piloto Gabriel Pérez y, tras un desempeño digno de destacarse, se coronó campeona de la prueba, convirtiéndose así en la primera y única mujer en ganar la Panamericana.

Para la carrera de este 2022, la cual se encuentra en su etapa final, la piloto tricolor sigue destacando su tradición y lo que significa para ella seguir siendo una de las protagonistas representando a su país.

"Me siento orgullosa de ser mexicana y tomar parte de la Carrera Panamericana. La carrera es una joya que tiene México y que debemos cuidar, por la historia automovilística que tiene. Y como mexicana agradecida año con año que se me presenta la oportunidad de correr" expresó Fuentes a CANCHA.

"Angie", como la llaman algunos amigos, es una de las viejas conocidas de la Panamericana, pues ha competido en 28 de las 35 ediciones de la misma.

"Está es mi carrera número 28 y estoy orgullosa de poder decir que ya fui ganadora y obviamente se ha estado buscando volverla a ganar, pero es una carrera muy complicada", dijo.

La carrera consiste en competir en siete etapas de velocidad (durante 7 días), recorriendo diferentes puntos de la república (de Veracruz a Durango este año), por lo que mantener constancia y seguridad durante todos los tramos aumenta los factores de complejidad para los pilotos.

"Hay muchos factores, sobre todo el factor mecánico, muchas veces los coches no tienen palabra, me ha tocado ir ganando y en el último día te falla el clutch. No sé si es peor tener una falla al inicio o al final, porque hay mucha preparación desde antes. Nosotros recorrimos 4,500 km antes de comenzar la Panamericana", señaló.

"Se requiere preparación física, mecánica y es todo un conjunto. Y si una parte no funciona bien pues no llega el resultado que se espera", reconoció Angélica sobre lo que se necesita para competir.

El Campeonato Mexicano de Rally, el Campeonato Mundial, el Rally Chihuahua Express y la Carrera Panamericana, son algunas de las competiciones en las que Fuentes ha participado, desde su debut en 1989. Sin embargo, después de tanto tiempo aún se mantiene motivada para seguir acumulando millas y logros en el deporte que le apasiona, sobre todo corriendo en suelo azteca.

"Es una adrenalina a la cual te vuelves adicta, me encanta estar arriba de un coche de carreras y me encanta poder participar siendo mexicana. He tenido la oportunidad de estar en otros lados del mundo corriendo, pero regresar a México, regresar a tu tierra y con tu gente, es algo muy especial" destacó.

Hay Angélica para rato en la Panamericana.

"Yo dije que me iba a retirar cuando llegara a las 30 Panamericanas, pero creo que me equivoqué, y ahora pienso que hasta que no me dejen subir con bastón al coche de carreras me voy a retirar. Ahora me gustaría llegar a 50 carreras".