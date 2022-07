Emociones al máximo

Desde la primera vuelta, la colisión entre George Russell, de Mercedes, y Guanyu Zhou, de Alfa Romeo, así como el otro incidente en el que participaron Alex Albon, de Williams; Sebastian Vettel, de Aston Martin, y Yuki Tsunoda, de AlphaTauri, ocasionó que varias estadísticas se rompieran durante el fin de semana.

Los personajes que tuvieron una jornada inolvidable fueron Carlos Sainz Jr., ganador de la carrera, Lewis Hamilton, Mick Schumacher y Kevin Magnussen, mientras que George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc y Esteban Ocon no la pasaron nada bien.

En los próximos Grandes Premios a disputarse antes de las vacaciones, ¿qué otras marcas, récords o estadísticas cambiarán?

España vuelve a reÍr

Carlos Sainz Jr. fue el protagonista de todo el fin de semana al agenciarse su primera pole y la victoria pese a todos los inconvenientes que se presentaron.

Empieza a carburar

Por primera vez en la temporada, Lewis Hamilton subió al podio de manera consecutiva en tercer lugar y en dos pistas importantes en su carrera (Canadá y Reino Unido).

Acaba su racha

George Russell rompió con la racha de 9 carreras al hilo dentro del Top 5 tras su abandono por el choque con Guanyu Zhou, de Alfa Romeo y precisamente fue en casa.

Detienen a Leclerc

Charles Leclerc, por segunda ocasión en el año, no salió desde la primera fila de la parrilla, tras clasificar tercero. En Montreal, el piloto de Ferrari arrancó último.

Fuera del Top 3

Max Verstappen, quedó fuera del podio pese a que apuntaba a la victoria. La última vez que el neerlandés no quedaba en el Top 3 fue Hungría de 2021.

Sus primeros puntos

Por primera vez en la campaña, Haas tuvo un performance aceptable tanto con Mick Schumacher como con Kevin Magnussen. El alemán le puso fin a 30 carreras sin puntuar.

Au revoir, Ocon

La fiabilidad y los efectos del accidente en la primera vuelta, le pasaron factura a Esteban Ocon. El piloto de Alpine abandonó la carrera en la vuelta 40.

Roll bar, la pieza que falló en el choque de Guanyu Zhou

El impresionante accidente del piloto chino Guanyu Zhou en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña continúa siendo parte del análisis de expertos en el deporte motor.

Sobre todo después de que Zhou salió ileso del incidente gracias al halo protector que impidió que su casco tocara el pavimento, pues tras el toque con George Russell que lo impulsó al aire recorrió 236 metros de cabeza hasta impactarse, primero en el muro de neumáticos y, después, contra el enrejado frente a las gradas.

Pero, según Adrián Puente, analista especial de la F1, hubo una estructura que falló durante el choque que pudo haber evitado que el monoplaza C42 de Alfa Romeo derrapara.

"En el primer impacto, Guanyu Zhou pierde algo que para la seguridad de los pilotos es fundamental: el roll bar", explicó Puente en un video que publicó en su cuenta de Twitter @TelemretricoF1.

"(Esta implemento) es una saliente pequeña en la estructura por arriba del casco del piloto para evitar, justamente, los vuelcos. Y si en caso de que un piloto vuelque, recuperar de inmediato su posición original para que el auto se estabilice".

Este aditamento, llevado por todos los autos de Fórmula Uno, se destruyó tras el primer impacto el auto del piloto chino con el pavimento y se fue desgastando durante todo el recorrido de cabeza.

Lo único que resistió hasta el final fue el halo, implemento de titanio de no más de 5 kilos, añadido por la FIA en 2018 y que ha salvado la vida de muchos pilotos.

Para el analista, el roll bar del diseño del auto de la escudería Alfa Romeo tiene una división, algo que pudo haber debilitado la estructura de carbono y que provocara que llegara al final del incidente completamente destruido.

"Hay una debilidad en el diseño del auto C42 de Alfa Romeo que muchos otros equipos desecharon y esa es que la toma de aire (del roll bar) está dividida en dos con un caño en vertical", comentó Puente.

"Esto, con roll bar, no podría haber pasado".

El piloto chino Guanyu Zhou se accidentó en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña.

Subastan objetos de ´Checo´ en casi 9 md

El nómex y los guantes que utilizó el piloto mexicano Sergio Pérez en el GP de Emilia-Romaña fueron subastados por 6 mil 100 y 2 mil 800 dólares, respectivamente.

Desde el jueves 30 de junio y hasta este lunes, Red Bull ofreció los dos artículos del tapatío para que los aficionados pudieran pujar por ellos en la página sweet.io.

"Checo está en la mejor racha de su carrera en este momento. El piloto de Oracle Red Bull Racing ya ha logrado cinco resultados entre los dos primeros este año, incluso en el GP de Imola, el mismo número que logró en sus 11 temporadas anteriores en F1 combinadas.

Se inscribió en la historia de la F1 al ser el primer piloto mexicano en ganar el Gran Premio de Mónaco", decía la descripción de los productos.

El usuario Nathan O. fue quien realizó la mejor oferta ayer a las 17:59 horas, por lo que además del "mono" firmado y enmarcado, se llevó un NFT (Token no fungible) del objeto y un video con un mensaje de Pérez.

No fue la única cantidad que ofreció, pues primero empezó con 4 mil 300 dólares y dos minutos más tarde la mejoró a 5 mil 200 dólares, hasta llegar a la cantidad con la que ganó la subasta.

El nómex y los guantes que utilizó el piloto tapatío durante el GP de la Emilia-Romaña fueron ofrecidos al mejor postor.

Vía libre en Red Bull

En Red Bull aseguran que no tienen un piloto "1 ó 2", por lo que Checo Pérez tiene camino libre para pelear el título de la Fórmula 1, incluso ante Max Verstappen.

Tras las primeras 10 carreras del 2022, Checo marcha en la segunda posición del campeonato de Pilotos con 147 puntos, por detrás de su compañero Verstappen, quien lidera el campeonato con 181 unidades.

Checo viene de una épica remontada en Silverstone, donde arrancó desde el cuarto lugar de la parrilla, pero un contacto con Charles Leclerc, de Ferrari, que afectó su alerón delantero, lo hizo caer hasta el puesto 17, regresando en las posiciones hasta finalizar en el podio con el segundo lugar.

"Después del reinicio, Pérez se dio cuenta que todavía podía ganar y Checo demostró un espíritu de lucha increíble. Era el más veloz", indicó Marko.

El resultado en Gran Bretaña, donde Verstappen finalizó en la séptima posición, le permitió a Checo recortar a 34 puntos la diferencia con Max. Si el mexicano quiere pelearle el campeonato al neerlandés, Red Bull no le pondrá ningún obstáculo.

"No tenemos ninguna condición de piloto número uno o dos, pero es algo simple, si (Checo) quiere ser campeón del mundo debe vencer a Max y ese es el tema. Por nosotros no hay obstáculo. No tenemos nada decidido", comentó Helmut Marko, asesor de Red Bull, a la cadena "Servus", en Austria, medio que pertenece al grupo del toro rojo.

Marko, conocido por no tocarse el corazón a la hora de hacer un análisis de los pilotos de Red Bull, destacó la carrera de Checo en Silverstone.

"Definitivamente ha sido la mejor carrera que nos ha entregado en la parte final".