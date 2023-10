No sabíamos qué pasaría, dicen atletas

CIUDAD DE MÉXICO .-Ya en México, tres de las seis atletas de alto rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconocieron que tuvieron temor por su integridad cuando se desató el conflicto armado entre Israel y Hamas.

El equipo mexicano de gimnasia rítmica se encontraba en territorio israelí como parte de su entrenamiento de cara a los Juegos Panamericanos.

"Nosotras nos encontrábamos en un campamento de preparación rumbo a los próximos Juegos Panamericanos, y bueno el 7 de octubre, nos comunican de esta situación tan complicada, como cualquier persona entramos con un poco de incertidumbre, en no saber que podría pasar con nosotras, el temer un poco de nuestra integridad", dijo en un video la entrenadora Blajaith Aguilar.

Acompañada de las soldados atletas Dalia Alcocer, Adirem Tejeda y Kimberly Salazar, Aguilar narró que todo cambió cuando se les avisó que el Gobierno de México enviaría por ellas y otros mexicanos en dos aviones de la Fuerza Aérea.

"Nos estábamos resguardando en la agregaduría de México en Israel", contó Aguilar en la grabación difundida este sábado 14 de octubre por la Sedena.

Tras pasar el trago amargo, las atletas fueron filmadas sonrientes y relajadas en la explanada de la sede de la institución, en Lomas de Sotelo.

"En el momento en que pasó este conflicto nos dijeron las medidas que tendríamos que implementar en caso de que pasara alguna situación, estábamos conscientes de las medidas que tenemos que tomar en caso de imprevisto y pues de tal forma teníamos un poco de miedo pero intentamos mantener la calma", comentó Alcocer.

"Yo creo que fue una excelente atención hacia todos los mexicanos, sentir el respaldo del Ejército me motiva a seguir trabajando", dijo Tejeda.

"Vamos a demostrar de lo que estamos hechas tanto como atletas militares y mexicanas, me siento orgullosa de ser mujer, me siento orgullosa de ser mexicana y me siento orgullosa lo que sigue para nosotras ahora es seguirnos preparando los Juegos Panamericanos y poner alto el nombre de México y de nuestra institución: el Ejército mexicano así como de la Fuerza Aérea", expuso Salazar.

Las militares llegaron a México el 11 de octubre tras 16 horas de vuelo.