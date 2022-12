¡Para el olvido!

Mick Schumacher pondrá pausa a su recorrido en la Fórmula Uno.

El piloto alemán no formará parte de la alineación de Haas para la temporada 2023 y será reemplazado por su compatriota Nico Hülkenberg.

Durante los dos años que corrió para la escudería estadounidense, el hijo del heptacampeón Michael Schumacher, no brilló como se esperaba.

En 2021, Mick debutó en la Máxima Categoría con Haas, demostrando que era mejor que su compañero Nikita Mazepin, quien constantemente protagonizaba accidentes en la pista.

Ambos terminaron sin puntos y en la parte baja del Campeonato de Pilotos, pero el equipo les dio continuidad con la esperanza de brindarles monoplazas más competitivos con el nuevo reglamento.

Con la invasión de Rusia a Ucrania, Haas rompió el acuerdo con Mazepin y optaron por Kevin Magnussen para equilibrar con su experiencia a la su dupla.

Schumacher padeció el cambio en todos los sentidos. La presión lo invadió en los Grandes Premios de Arabia Saudita, Miami, Mónaco y Japón con percances que le costaron al equipo 3 millones 952 mil dólares, que, sumados a los 4 millones 949 mil dólares que valió en 2021, significaron 8 millones 901 mil dólares.

"Toma tiempo (dar buenos resultados). La Fórmula Uno es un deporte en el que tienes que ir al límite.

"Para encontrar el límite, a veces hay que ir más allá. Por eso hay mucha gente en la escena que dice que un piloto joven necesita al menos tres años para adaptarse. Estoy de acuerdo con eso", dijo el joven conductor.

En cuestión de puntos fue superado. El danés acumuló 25 y una pole position en Brasil, mientras que Schumacher solo alcanzó 12.

DEMORA SU PUESTA A PUNTO

La adaptación al VF-22 fue lenta y costosa para Mick Schumacher.

Hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha del calendario, el alemán rescató un octavo puesto para sumar 4 unidades.

En las 9 carreras anteriores, 6 terminó fuera del top 10, y en 3 se retiró por problemas de fiabilidad y choques.

Para Austria, nuevamente se mostró competitivo con un sexto lugar, pero, en las siguientes fechas, se mantuvo en la parte trasera de la parrilla.

"Mirando hacia atrás, mi enfoque probablemente fue incorrecto. Nos perdimos con la puesta a punto del coche al principio, pero luego nos dimos cuenta relativamente rápido y tomamos las decisiones correctas. Empezamos de nuevo desde cero. Desde el GP de Canadá en adelante tuve un auto que se adaptaba a mí y que mejoraba continuamente".

"La Fórmula Uno tiene un calibre completamente diferente al de todas las demás categorías de carreras que he pilotado hasta ahora. Me sentía más cómodo cada vez que me subía al auto. También podrías ver eso en mi tendencia positiva", comentó Schumacher, quien terminó en la décimo sexta posición en el Campeonato de Pilotos.

CREAN ACADEMIAS A ESTRELLAS DE F1

Las academias de pilotos de la Fórmula Uno tienen su origen en los programas de desarrollo, pero en las últimas temporadas se han contemplado otros seriales, como la IndyCar y la Fórmula E.

Para 2023, 18 de 20 conductores tienen en su currículum una formación en las academias de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine y Williams. Las excepciones son Fernando Alonso y Nico Hülkenberg.

En 72 años de historia, la máxima categoría del automovilismo ha dejado claro que es importante contar con centros de desarrollo que cumplan con el apoyo financiero, brinden tiempo en el simulador, ofrezcan entrenamiento físico y mental, así como el seguimiento en las categorías preestelares al Gran Circo, ya que de ahí podrían salir futuros campeones como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Alonso.

Sin embargo, todo el camino que recorren los prospectos no siempre termina en la alineación de alguna escudería en la F1.

La continuidad de los veteranos y la falta de resultados positivos juegan un papel importante a la hora de decidir quién ocupará un asiento.

El mejor ejemplo es Red Bull, que sólo ha aportado dos campeones mundiales, Sebastian Vettel y Verstappen, mientras que los otros egresados, Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly, Alex Albon y Yuki Tsunoda, no tienen esperanzas de subir con los recientes monarcas de Constructores.

Otro caso particular es el de Nyck de Vries. El neerlandés firmó con la academia de McLaren y compitió en la F3 y F2, saliendo campeón en ésta última en 2019. Su siguiente escalón fue con las Flechas Plateadas como reserva y piloto titular en la Fórmula E, consiguiendo la corona de la campaña 2020-2021 y alcanzando su mejor nivel.

De Vries debutará el próximo año en la categoría reina con AlphaTauri, a sus 28 años.

Con McLaren sucede algo similar, ya que este año apostó por dos conductores de la IndyCar, Alex Palou y el regio Patricio O´Ward, aunque se decantaron por Palou para ser su piloto reserva, dejando al mexicano enfocado en el serial estadounidense de autos fórmula.

Nyck de Vries llega a AlphaTauri después de ser campeón en la F2, en 2019, y de la Fórmula E, en 2021.

GUANYU ZHOU, UN NOVATO DESTACADO

Guanyu Zhou no pasó desapercibido en la temporada 2022 en la Fórmula Uno.

El aparatoso accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde el piloto chino quedó bocabajo con el monoplaza antes de salir disparado hacia las barras de contención, es uno de los momentos que marcó su año de debut.

Aquel percance ocasionó que los reflectores voltearan a verlo, más allá de su progreso en la pista que le permitió sumar 6 unidades y que le dio la posibilidad de renovar contrato con Alfa Romeo para 2023.

Zhou tuvo un fin destacado en Bahréin, primera carrera de la campaña, al finalizar décimo y sumar un punto, sin embargo, no sacó provecho de la velocidad que en ese entonces ofrecía el monoplaza.

El piloto de 23 años se reencontró con el Top 10 hasta Canadá, a mediados de junio, finalizando octavo, su mejor posición en todo el año.

Justamente, a la mitad de la temporada, el chino logró adaptarse al Alfa Romeo, dando destellos en qualy y competencias de los domingos, pero sin concretar la tarea, ya que tuvo en contra la caída en el rendimiento y la falta de fiabilidad en los unidad de potencia del C42.

"Realmente disfruté mi primera temporada aquí, con todos los fanáticos apoyándome a mí, al equipo y a Valtteri (Bottas); ha sido increíble.

Comenzamos alto y es bueno ver que también terminamos en lo alto, es genial. Obviamente, sobre el papel, no es lo mejor que esperábamos con nuestra falta de confiabilidad, pero estoy seguro de que el próximo año lo arreglaremos todo", dijo Guanyu, quien fue considerado como el novato del año para la revista especializada Autosport.

En comparación con su compañero Valtteri Bottas, sí hubo una diferencia significativa. El experimentado conductor finlandés obtuvo 49 tantos, aunque también padeció del mismo mal que el asiático, pues 40 puntos los acumuló en los primeros nueve GPs.