Jumbo-Visma, de Roglic, gana 1ra etapa de Vuelta a España

Ineos es el equipo del ecuatoriano Richard Carapaz, si bien se anunció en la jornada que el campeón olímpico y ganador de Giro de Italia en 2019 cambiará de conjunto desde 2023, para correr por el EF Education-EasyPost.

"EF Education-EasyPost se enorgullece en anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023", anunció el equipo mediante un comunicado, en el mismo día del arranque de La Vuelta

"Cuando conquistas una cosa, quieres más. Soy una de esas personas que quiere más. Todavía hay cosas que no he logrado", explicó. "Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta y un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia".