Checo necesita sumar puntos

A Red Bull le urge que Sergio Pérez empiece a sumar puntos antes de que se acerquen sus rivales.

Por ahora, Ferrari está en el segundo lugar del Campeonato de Constructores, pero han perdido potencia desde Mónaco, así que es más probable que McLaren presione a los austriacos al contar con el monoplaza más veloz de la parrilla en este momento.

Jenson Button, monarca de la Fórmula Uno en 2009, sugiere a la franquicia de Milton Keynes que consideren la salida del mexicano si no mejora en Hungría y Bélgica, últimas dos carreras antes del parón de verano.

"Es un problema enorme. En Silverstone fue un fin de semana terrible; fue desafortunado en algunos aspectos también. Esto no va a suceder cada fin de semana de carrera, pero para McLaren estar sacándoles tantos puntos, es grande.

Necesita sumar puntos, al menos, incluso si no está directamente detrás de Max. No pueden dejar que se eternice. Creo que en la próxima carrera, si no vuelve a sumar puntos, pronto tendrán que bajarle del coche y poner a otro", explicó el británico a Sky Sports F1.

Si alguien conoce del potencial de Checo es Button, ya que en 2013 competieron el garaje de la escudería de Woking, no obstante, en Red Bull se agota la paciencia.

´CADA CARRERA TAMBIÉN ES UNA BATALLA ADECUADA´

Max Verstappen ha sufrido más de la cuenta para llegar a las victorias en esta temporada 2024, así que más allá de molestarle la situación parece agradarle.

El tricampeón ya sabe lo que es pelear rueda a rueda con los rivales, pues en 2021 sostuvo varios duelos con Lewis Hamilton, de Mercedes, que lo ayudaron a fortalecer su estilo de conducción.

Pero, en 2022 y específicamente en 2023, Red Bull no tuvo competencia, volviendo aburrida las 22 carreras del calendario.

"Tuvimos unos años geniales. Por supuesto, este año también comenzó de manera muy competitiva, y ahora todo el mundo se está poniendo al día un poco. Cada carrera también es una batalla adecuada, así que es genial.

"Creo que continuará también durante el resto de la temporada, por lo que realmente se desconoce qué va a pasar, y eso es genial para el deporte. Todo el mundo estaba esperando eso también y eso es definitivamente lo que quieren los fanáticos de la F1. Va a ser un gran resto del año", dijo el neerlandés.

"Súper Max" ahora que debe cuidarse de Lando Norris, de McLaren, de los Ferrari y de los Mercedes, que ya pisan el acelerador.