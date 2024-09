¡Profeta en casa!

Monza, Italia

Cinco años después, Charles Leclerc le dio a Ferrari una victoria en casa.

El piloto monegasco se llevó el triunfo el domingo en el Gran Premio de Italia, para deleite de los seguidores de la escudería del Cavallino Rampante, gracias a una audaz estrategia de una parada en los boxes.

Pese al desgaste de sus neumáticos, Leclerc pudo resistir los embates de los McLarens Oscar Piastri y Lando Norris.

Leclerc también salió victorioso en 2019. Había sido la única victoria de Ferrari en su feudo en los últimos 13 años.

"Es una sensación increíble. Pensaba que si había una segunda vez no sería igual, pero en las últimas vueltas me sentí como en 2019", dijo Leclerc.

Ferrari, que realizó mejoras a su monoplaza para competir en casa, fue el único equipo que optó por hacer una parada.

Y fue la decisión atinada para Leclerc. Vestidos de rojo, los tifosi se emocionaron cuando el piloto de Ferrari cruzó la meta con una ventaja de 2,664 segundos sobre Piastri.

"Los tifosi han estado increíbles. ¡Mamma mia!", gritó Leclerc en la radio del equipo.

Previo al triunfo del domingo, el equipo italiano sólo había logrado un segundo lugar para Leclerc en 2022 y el tercero de Sainz el año pasado desde aquella victoria en 2019.

Fue la segunda victoria de Leclerc en la temporada. La primera fue igual de especial al ganar en Mónaco, su casa.

"He ganado en la misma temporada en Mónaco y Monza, las dos carreras que quiero ganar", señaló Leclerc. "Esto es muy especial".

Leclerc largó cuarto con Monza, con la dupla de McLaren al frente en la parrilla de salida.

Con Norris pujando por el campeonato de pilotos, existía la expectativa sobre si el equipo iba a impartir alguna orden.

Se despejó de inmediato. Ambos McLarens tuvieron una buena largada — algo inusual para ellos — pero Piastri aprovechó un rebufo y rebasó a su compañero en la segunda chicane. Norris se rezagó al tercer lugar, desplazado por Leclerc.

Después de la primera tanda de paradas, Norris adelantó a Leclerc y quedó detrás de Piastri. Los dos pilotos recibieron instrucciones de que podían competir libremente por el primer lugar. Pero la batalla entre los dos nunca se cristalizó debido a la apuesta de

Ferrari.

Mientras los demás realizaban una segunda parada y las vueltas transcurrían, se hizo evidente que Ferrari iba a exprimir al máximo sus neumáticos duros hasta el final.

Y así fue, con Leclerc manteniendo a raya a Piastri pese a unos neumáticos que duraron 40 vueltas.

"Me sorprendió que seguiste, me sorprendió que sobreviviste", le dijo Piastri a Leclerc tras la carrera.

El consuelo para McLaren fue reducir a ocho puntos la diferencia que le separa del líder Red Bull en el campeonato de constructores.

Norris, tras largar desde la pole, quedó tercero con un retraso de 6,153 segundos. El británico redujo a 62 puntos la brecha con Max Verstappen, el líder del campeonato de pilotos. que finalizó sexto con un Red Bull que sufrió con la falta de ritmo. El mexicano Sergio Pérez, con el otro Red Bull, quedó octavo.

"Ahora mismo ambos campeonatos no son realistas", comentó Verstappen. "El año pasado teníamos un monoplaza fenomenal, el más dominante de la historia. Se convirtió en un monstruo. Tenemos que reaccionar".

Quedan ocho carreras por disputar y a Norris le preguntaron si el equipo debería intervenir a su favor.

"No estoy para estar rogándole a alguien que me deje pasar, no compito para eso", señaló Norris. "Vengo a correr y él (Piastri) lo hizo mejor que yo y por eso quedé tercero. Ahí merecí quedar".

En el día que cumplió 30 años, el español Carlos Sainz Jr. entró cuarto, apenas por delante de Lewis Hamilton, quien la próxima temporada le reemplazará en Ferrari.

George Russell, el compañero de Hamilton en Mercedes, quedó séptimo, atrapado entre Verstappen y Perez. Alex Albon (Williams) y Kevin Magnussen (Haas) completaron los diez primeros.

En su debut en la F1, el argentino Franco Colapinto (Williams) quedó 12do tras largar 18vo. Superó el desempeño de Logan Sargeant — el estadounidense que reemplazó a mitad de semana — en todas sus carreras con la excepción de una este año.

"Es tu primera carrera en Fórmula 1 y fue una experiencia muy linda todo el fin de semana", dijo Colapinto. "Lo disfruté mucho."

Colapinto quedó algo más de diez segundos detrás del danés Magnussen.

"Tuve buen ritmo", dijo el primer argentino que compite en la F1 en 23 años. "Largué un poco más atrás de lo que debería haber largado. Creo que sino podríamos haber llegado hasta los puntos porque estuvimos bastante cerca".